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Hill: американские дипломаты навестили Пола Уилана в СИЗО в честь Рождества

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По случаю Рождества и Нового года американские дипломаты навестили Пола Уилана, который находится в следственном изоляторе, дожидаясь суда. Российские власти обвиняют его в шпионаже, напоминает The Hill. Американские представители призывают дать ему право на звонок родным по случаю праздников.
Hill: американские дипломаты навестили Пола Уилана в СИЗО в честь Рождества
Reuters

 

Американские дипломаты посетили гражданина США Пола Уилана, который остаётся под стражей, потому что российские власти обвиняют его в шпионаже, пишет The Hill. По словам  одного из дипломатов Барта Гормана, Уилан находится в хорошем расположении духа.
 
«Мы призываем российское правительство позволить Полу позвонить матери и отцу в честь Рождества и Нового года», — приводит издание слова дипломата.
 
Как напоминает The Hill, в декабре 2019 года Пола Уилана обвинили в шпионаже. Суд ему ещё только предстоит. Американские власти критикуют его задержание, утверждая, что его вину ещё нужно доказать. Помимо американского, у Уилана гражданство Канады, Великобритании и Ирландии.

 

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Hill США Северная Америка
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