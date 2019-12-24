Hill: американские дипломаты навестили Пола Уилана в СИЗО в честь Рождества

03:00 СК завёл дело на подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении подозреваемого в нападении на полицейских 32-летнего саратовца и его предполагаемого подельника, передаёт СУ СК России по Саратовской области.

03:00 Дюков рассказал, когда будет дана оценка работе главы департамента судейства РФС Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что решение по работе главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова будет принято в январе или феврале.

03:00 Истребители Су-57 могут оснастить ракетами «Кинжал» после 2030 года Истребители пятого поколения Су-57 могут быть вооружены ракетными комплексами «Кинжал» после 2030 года, заявил представитель воздушно-космических сил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

03:00 Глава РФС рассказал, почему был отстранён Гинер Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что отстранение владельца московского ЦСКА Евгения Гинера должно стать прецедентом в отечественном футболе.

03:00 Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова Мещанский суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, которого обвиняют в том, что он бросил бутылку в сторону полицейских.

03:00 Лукашенко заявил о незыблемости белорусского суверенитета Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Белоруссия не делится своим суверенитетом, а интеграционные процессы не умаляют его.

03:00 В РФС ввели запрет на критику действий арбитров Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что введение запрета на публичную критику судейства стало необходимой мерой.

03:00 Басманный суд арестовал на два месяца генерала ФТС Кизлыка Басманный суд Москвы арестовал на два месяца начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка по делу о превышении должностных полномочий.

03:00 Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.

03:00 Лукашенко назвал Белоруссию форпостом России Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал Белоруссию форпостом России.

03:00 Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь России на Олимпиаде Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов оказать помощь российским чистым спортсменам на предстоящих Олимпийских играх, это будет «красивая страница» в отношениях Белоруссии и России.

03:00 RT предложил отгадать зашифрованные в ролике самые хайповые новости 2019 года Телеканал RT выпустил новогодний ролик «RT вас всех [censored]!», в котором зашифрованы самые хайповые новости 2019 года.

03:00 Гарт рассказала о настроениях, царивших на исполкоме ОКР Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт рассказала, какие настроения царили на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

03:00 Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Сирии по телефону Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии и в Ливии.

03:00 Ягудин не считает, что ЧР превратится в дуэль Косторной, Щербаковой и Трусовой Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение, что Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова не будут абсолютными фаворитками предстоящего чемпионата России.

03:00 Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал причины, по которым Белоруссия является ценным партнёром для России.

03:00 Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.

03:00 Ягудин ответил, как отсутствие Загитовой повлияет на престижность ЧР по фигурному катанию Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение о том, как отсутствие олимпийской чемпионки Алины Загитовой отразится за уровне престижности предстоящего чемпионата России.

03:00 У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро В ходе обыска у начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка было изъято порядка $600 тыс. и €600 тыс., а также дорогие часы и драгоценности.

03:00 Глава ОКР считает, что процесс в СAS по санкциям WADA может не закончиться к началу ОИ-2020 Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о возможных сроках рассмотрения апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что возможное вступление Украины в НАТО «безопасности не добавит».

03:00 Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).

03:00 Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).

03:00 Лукашенко рассказал о «завинчивании гаек» Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Москва каждый год «завинчивает гайки» в отношении Минска.

03:00 Российская армия в 2020 году получит четыре полка С-400 Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы РФ в 2020 году получат четыре полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.

03:00 Лавров провёл переговоры с главой МИД Египта Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри. Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

03:00 Эксперт оценил идею отмены «площадки» в экзамене на права Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отмену «площадки» в экзамене на права.

03:00 Глава ОКР пока не готов озвучить позицию юристов по обжалованию санкций WADA Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что пока не готов озвучить позицию юристов по вопросу обжалования санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), затрагивающих организацию.

03:00 Поздняков: не существует противоречий для участия россиян в Олимпиаде Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о возможности допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

03:00 Путин поручил следить за возможным размещением ракет США в мире Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости ведения мониторинга за развёртыванием США ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира.

03:00 В Госдуме оценили реакцию ЕС на запуск поездов через Крымский мост Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с НСН прокомментировал заявление службы внешних связей Евросоюза по поводу запуска пассажирских поездов через Крымский мост.

03:00 Шойгу рассказал об американских РЛС в Прибалтике Американские радиолокационные станции в Прибалтике позволяют контролировать воздушное пространство России на глубину до 450 км. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

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03:00 АПЛ выступила с заявлением по поводу проявлений расизма на матче «Тоттенхэм» — «Челси» Английская премьер-лига (АПЛ) выступила с официальным заявлением относительно расистских оскорблений со стороны болельщиков во время матча 18-го тура между лондонскими клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси».

03:00 Путин заявил о необходимости всестороннего анализа угроз для России Президент России Владимир Путин заявил, что нужно провести всесторонний анализ угроз для России.

03:00 Шойгу: военный бюджет США на 2020 год в 16 раз больше российского Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что американский военный бюджет на 2020 год в 16 раз больше российского. Об этом он сказал в ходе заседания итоговой коллегии Минобороны России.

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03:00 Ансамбль ЧФ встретит в Севастополе первый поезд, который приедет по Крымскому мосту Ансамбль песни и пляски Черноморского флота встретит на вокзале в Севастополе первый поезд, который приедет по Крымскому мосту. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

03:00 Фигуранта «болотного дела» Бученкова приговорили к колонии заочно Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам лишения свободы фигуранта уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в 2012 году Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.

03:00 В Госдуме оценили изменение правил экзамена на водительские права Первый заместитель лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor оценил изменение правил экзамена на водительские права.

03:00 Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%. Об этом, выступая на заседании коллегии Минобороны, заявил российский лидер Владимир Путин.

03:00 ПКР готов стать третьей стороной в апелляции РУСАДА на решение WADA Паралимпийский комитет России (ПКР) готов выступить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны во время рассмотрения апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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03:00 В Москве рассказали о праздничной программе в городских парках В столичных парках с 26 по 29 декабря пройдут бесплатные праздники для детей и их родителей, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

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03:00 Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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03:00 Обвиняемого в угрозах судье Ерзунова оштрафовали на 110 тысяч рублей Мещанский суд Москвы оштрафовал на 110 тыс. рублей 24-летнего менеджера из подмосковной Электростали Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах московскому судье Алексею Криворучко.

03:00 Суд оставил Пола Уилана под стражей до 29 марта 2020 года Мосгорсуд оставил арестованного по обвинению в шпионаже Пола Уилана под стражей до 29 марта 2020 года.