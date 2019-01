«Око за око?»: ФБР арестовало россиянина всего через сутки после задержания в Москве предполагаемого американского шпиона

Гражданин России Дмитрий Макаренко, арестованный ФБР на Северных Марианских Островах, был задержан всего через сутки после того, как российские правоохранительные органы арестовали в Москве американца Пола Уилана, обвиняемого Москвой в шпионаже, пишет The Daily Mail. Между тем, как отмечает обозреватель британской газеты, некоторые пользователи Twitter стали сомневаться в том, что Уилан действительно приехал в Россию на свадьбу друга, как об этом ранее заявляли родственники американца.

Гражданин России Дмитрий Макаренко, задержанный ФБР на Северных Марианских Островах по обвинению в незаконном экспорте американской продукции военного назначения, был арестован всего через сутки после того, как российские правоохранительные органы задержали ветерана морской пехоты США Пола Уилана, которого Москва обвиняет в шпионаже, обращает внимание британская The Daily Mail.



Как напоминает обозреватель издания, штат Флорида ещё в июне 2017 года обвинил Макаренко в том, что он вместе с сообщником незаконно вывозил из Соединённых Штатов продукцию военного назначения, включая приборы ночного видения. Сообщник, имя которого — Владимир Невидомый, в июне 2018-го пошёл на сделку со следствием, признав свою вину, и был приговорён к 26 месяцам тюремного заключения, упоминается в материале DM.



Дела Макаренко и Уилана могут ещё сильнее ухудшить и так натянутые отношения между Москвой и Вашингтоном, отмечает автор статьи. По данным DM, госсекретарь США Майк Помпео уже потребовал от Москвы предоставить основания для ареста Уилана и заявил, что будет требовать его немедленного возвращения в Штаты, если эти основания будут сочтены Вашингтоном недостаточными. Отдельные эксперты ранее заявляли, что Уилан был задержан для того, чтобы Москва смогла получить «рычаг влияния» на Вашингтон в деле Марии Бутиной — гражданки России, которую арестовали в США по обвинению в незаконном лоббизме, пишет журналист газеты.



Между тем, отдельные пользователи социальной сети Twitter начали высказывать сомнения по поводу алиби Уилана, который, согласно заявлениям его родственников, приехал в Россию не шпионить, а отпраздновать свадьбу своего бывшего сослуживца, женившегося на российской гражданке. «А кто же тот американский морпех, который свадьбу в России отмечал? Пол Уилан, которого в России арестовали за шпионаж, якобы поехал туда на свадьбу», — цитирует The Daily Mail одного такого пользователя. «Так кто же эти счастливые молодожёны?», — написал другой. «Ага, ну а они-то (родственники Уилана. — ИноТВ), конечно, всё знали. Во всех фильмах, которые мне доводилось видеть, члены семьи и понятия не имели, что их муж/отец — шпион. ЭТО ВЕДЬ ТАЙНА, ТАК ШПИОНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЕДУТ», — отмечал третий. «У этого человека есть целая уйма связей в России. А на чьей свадьбе он в России был, никто так и не сказал. Странные детали», — подчёркивал четвёртый.



Впрочем, брат-близнец Уилана Дэвид, в беседе с корреспондентом The Daily Mail поспешил развеять подобные сомнения. «Пол на свадьбу так и не попал. Поэтому люди и стали волноваться. Женихом был его бывший сослуживец в морской пехоте, и именно ради него он и поехал в Москву. Пропустить свадьбу, до этого проведя часть дня с гостями на экскурсии — это было очень на него не похоже», — поведал он. По словам Дэвида Уилана, сослуживец Пола сообщил о том, что его не могут найти, в посольство США, ещё до того, как российское правительство заявило об его аресте. Что же касается имени сослуживца, семья Уилана не стала его разглашать по его же просьбе из соображений безопасности, отметил брат задержанного американца.



По данным DM, при задержании у Уилана была обнаружена «флешка», на которой был список чиновников российского правительства. Ранее также выяснилось, что Уилан имеет гражданство не только США, но и Канады, Великобритании и Ирландии. Сейчас американец содержится в СИЗО «Лефортово» — «печально известной тюрьме, которой в советское время управляло КГБ и в которую по сей день отправляют иностранцев, обвиняемых в шпионаже», подчёркивает журналист издания. В случае, если его признают виновным, Уилан может получить до 20 лет тюрьмы.