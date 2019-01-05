Bloomberg: ФБР задержало на тихоокеанском острове гражданина России

20:50
Адвокат рассказал, что в 2017-м году МОК не проводил анализ крови российских спортсменов
Адвокат Кристоф Вишеманн рассказал, что в 2017-м году Международный олимпийский комитет (МОК) не проводил анализ крови российских спортсменов, которые подозревались в употреблении допинга.
20:42
В России могут ввести наказание за неверное указание Крыма на картах
В России могут ввести наказание за неверное обозначение на картах территории страны, в том числе Крыма. Об этом заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.
20:28
В результате пожара в Москве погиб человек
В результате пожара в одном из жилых домов на северо-востоке Москвы погиб человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы столичного ГУ МЧС России.
20:28
Широков прокомментировал победу в Матче всех звёзд КХЛ
Нападающий омского «Авангарда» Сергей Широков прокомментировал победу в Матче всех звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:18
Хартли: хотелось бы завоевать и настоящий трофей в России
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:11
Умер продюсер «Терминатора» Вайна
Продюсер Эндрю Вайна умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни, передаёт MTI со ссылкой на Венгерский национальный фонд кино.
20:05
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты питерского «Зенита» обыграли московский ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.
19:59
Кончаловский и Высоцкая обвенчались в Пскове
Режиссёр Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая обвенчались в воскресенье, 20 января, в Пскове.
19:48
Дивизион Чернышёва выиграл Матч звёзд КХЛ
Команда дивизиона Чернышёва выиграла Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в финале сборную дивизиона Боброва.
19:42
Соловьёв откроет в Москве новый театр
Народный артист России Сергей Соловьёв возглавит новый столичный Театр-студию САС, открытие которого состоится в четверг, 24 января, передаёт «Вечерняя Москва».
19:37
Билялетдинов прокомментировал незабитый буллит на Матче звёзд КХЛ
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал незабитый штрафной бросок на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:30
Билялетдинов не забил буллит на Матче звёзд КХЛ
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не забил буллит на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:29
На акции «жёлтых жилетов» во Франции задержали около 300 человек
Около 300 человек задержаны во Франции в ходе десятой акции протестов «жёлтых жилетов» в субботу, 19 января. Об этом заявил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.
19:21
«Фиорентина» сыграла вничью с «Сампдорией» в матче Серии А благодаря голу на 93-й минуте
«Фиорентина» сыграла вничью с «Сампдорией» в матче 20-го тура итальянской Серии А.
19:13
Клинцевич назвал провокатором журналиста из Эстонии после призыва к сдерживанию России
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал высказывание эстонского журналиста Вахура Кооритса о размещении в стране способных поразить Санкт-Петербург ракет с целью «сдерживания» России.
19:10
«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче 23-го тура АПЛ
«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
18:57
В результате ДТП под Челябинском пострадали 11 человек
В результате аварии с участием микроавтобуса на трассе в Челябинской области пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя УМВД по региону.
18:55
Павлюченкова: думала о том, как мучаются зрители
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над американкой Слоан Стивенс в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии.
18:43
Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по объектам в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар Военно-воздушных сил (ВВС) страны по объектам на территории Сирии.
18:42
Два очка Михайлова помогли дивизиону Чернышёва выйти в финал Матча звёзд КХЛ
В полуфинальной игре Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сборная дивизиона Чернышёва обыграла команду дивизиона Харламова.
18:30
Times: Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер
Американская актриса Джиллиан Андерсон, известная по роли агента ФБР Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», сыграет бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер в новом проекте Netflix «Корона», передаёт The Sunday Times.
18:29
Билялетдинов рассказал, кого из футболистов он взял бы к себе в команду
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, кого из футболистов он взял бы к себе в команду.
18:21
Гудачек рассказал, кто из хоккеистов пригодился бы сборной России по футболу
Словацкий вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал, кто из хоккеистов пригодился бы сборной России по футболу.
18:18
Учёный рассказал, где лучше наблюдать лунное затмение 21 января
Жители европейской части России смогут наблюдать лунное затмение в понедельник, 21 января, для этого лучше всего использовать телескоп с нейтральными фильтрами. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.
18:15
Майоне: было бы круто, если бы Малкин запел
Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне заявил, что хочет собрать рок-группу из хоккеистов.
18:03
Андрей Губин назвал причину ухода со сцены
Российский певец Андрей Губин в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказал о своей болезни, которая стала причиной его ухода со сцены.
17:54
Павлюченкова обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Слоан Стивенс и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
17:47
В Триполи после гибели сотрудничавшего с Ruptly продюсера прошёл митинг
В столице Ливии Триполи, где погиб продюсер Мухаммед Халифа, который сотрудничал с видеоагентством телеканала RT Ruptly, десятки людей вышли на акцию протеста, требуя остановить насилие в отношении свободных СМИ в стране.
17:37
Российский лыжник Терентьев занял первое место в спринте на ЮЧМ в Финляндии
Российский лыжник Александр Терентьев победил в спринте на юниорском чемпионате мира в Финляндии.
17:33
Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 79
Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 79, передаёт Univision со ссылкой на министра здравоохранения страны Хорхе Алькосера.
17:20
Немецкая биатлонистка Пройсс выиграла масс-старт на этапе КМ в Рупольдинге
Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс выиграла гонку с общего старта на домашнем этапе Кубка мира.
17:20
Израиль и Чад объявили о восстановлении дипотношений
Израиль и Чад объявили о восстановлении дипломатических отношений, которые были прерваны в 1972 году.
17:08
Абэ отметил расширение сотрудничества России и Японии
Развитие отношений Японии и России благотворно сказывается на туризме. Об этом в интервью Интерфаксу заявил японский премьер Синдзо Абэ.
17:08
Трамп порекомендовал американцам оставаться дома из-за непогоды
Американский лидер Дональд Трамп порекомендовал жителям США оставаться дома и соблюдать меры предосторожности из-за неблагоприятных погодных условий, установившихся в стране.
16:58
«Аталанта» разгромила «Фрозиноне» в матче 20-го тура Серии А, Сапата оформил «покер»
«Аталанта» в гостевом матче 20-го тура итальянской Серии А разгромила «Фрозиноне».
16:56
Одну из самых толстых кошек Британии вновь вернули в приют
Одну из самых толстых кошек в британском Плимуте в четвёртый раз вернули в приют, сообщает The Daily Mail.
16:40
Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстонии
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.
16:36
Власти Москвы призвали водителей быть аккуратнее из-за непогоды 20 января
Транспортный комплекс Москвы призвал водителей быть внимательнее и аккуратнее на дорогах столицы из-за неблагоприятной погоды в воскресенье, 20 января.
16:29
ЗРК «Панцирь» и «Бук» отразили авиаудар Израиля по аэропорту в Сирии
Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» в ходе отражения авиаудара израильских ВВС по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет. Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
16:27
Член МОК считает, что ОКР необходимо было восстановить
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Сэм Рамсеми заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) своё наказание уже отбыл и его восстановление было необходимо.
16:15
Хованцев объявил, что в сборной России пройдёт ротация состава перед следующим этапом КМ
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что в составе национальной команды на ближайших этапах Кубка мира будет проведена ротация.
16:15
Ушаков: претензии Японии на Южные Курилы осложнили переговоры с Россией
Заявления японского премьера Синдзо Абэ о претензиях на Южные Курилы сильно осложняют переговоры с Россией. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
15:58
Синоптики рассказали о похолодании в столице на ближайшей неделе
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице на следующей неделе.
15:49
Фуркад: мне необходима пауза, возможно, какие-то этапы я буду пропускать
Француз Мартен Фуркад после гонки на 15 км с общим стартом на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге заявил, что ему необходимо сделать паузу в выступлениях.
15:45
Порошенко намерен подписать с израильскими властями соглашение о свободной торговле
Президент Украины Пётр Порошенко собирается посетить Израиль с официальным визитом 20—21 января и подписать с израильскими властями соглашение о свободной торговле.
15:42
IBU отклонил протест сборной Франции по результату масс-старта на этапе КМ в Рупольдинге
Международный союз биатлонистов (IBU) отклонил протест сборной Франции, поданный по итогам гонки на 15 км с общим стартом на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
15:33
В Израиле сообщили о перехвате ракеты на севере Голанских высот
В Израиле сообщили о перехвате ракеты на севере Голанских высот. Соответствующее заявление сделала израильская армия.
15:27
Более 120 тысяч человек в Чечне остались без электричества
Минэнерго России сообщило, что в Чечне около 122,5 тыс. человек остались без электроснабжения из-за неисправности электротехнического оборудования.
15:18
Федерер проиграл Циципасу и завершил выступление на Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в матче четвёртого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
15:17
Абэ рассказал о намерении решить вопрос мирного договора с Россией
Японский премьер-министр Синдзо Абэ намерен продолжить тесные консультации с российским лидером Владимиром Путиным, а также добиться завершения переговоров по мирному договору.