Bloomberg: ФБР задержало на тихоокеанском острове гражданина России

20:50 Адвокат рассказал, что в 2017-м году МОК не проводил анализ крови российских спортсменов Адвокат Кристоф Вишеманн рассказал, что в 2017-м году Международный олимпийский комитет (МОК) не проводил анализ крови российских спортсменов, которые подозревались в употреблении допинга.

20:42 В России могут ввести наказание за неверное указание Крыма на картах В России могут ввести наказание за неверное обозначение на картах территории страны, в том числе Крыма. Об этом заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

20:28 В результате пожара в Москве погиб человек В результате пожара в одном из жилых домов на северо-востоке Москвы погиб человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы столичного ГУ МЧС России.

20:28 Широков прокомментировал победу в Матче всех звёзд КХЛ Нападающий омского «Авангарда» Сергей Широков прокомментировал победу в Матче всех звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20:18 Хартли: хотелось бы завоевать и настоящий трофей в России Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20:11 Умер продюсер «Терминатора» Вайна Продюсер Эндрю Вайна умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни, передаёт MTI со ссылкой на Венгерский национальный фонд кино.

20:05 «Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ Баскетболисты питерского «Зенита» обыграли московский ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.

19:59 Кончаловский и Высоцкая обвенчались в Пскове Режиссёр Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая обвенчались в воскресенье, 20 января, в Пскове.

19:48 Дивизион Чернышёва выиграл Матч звёзд КХЛ Команда дивизиона Чернышёва выиграла Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в финале сборную дивизиона Боброва.

19:42 Соловьёв откроет в Москве новый театр Народный артист России Сергей Соловьёв возглавит новый столичный Театр-студию САС, открытие которого состоится в четверг, 24 января, передаёт «Вечерняя Москва».

19:37 Билялетдинов прокомментировал незабитый буллит на Матче звёзд КХЛ Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал незабитый штрафной бросок на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:30 Билялетдинов не забил буллит на Матче звёзд КХЛ Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не забил буллит на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:29 На акции «жёлтых жилетов» во Франции задержали около 300 человек Около 300 человек задержаны во Франции в ходе десятой акции протестов «жёлтых жилетов» в субботу, 19 января. Об этом заявил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.

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19:13 Клинцевич назвал провокатором журналиста из Эстонии после призыва к сдерживанию России Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал высказывание эстонского журналиста Вахура Кооритса о размещении в стране способных поразить Санкт-Петербург ракет с целью «сдерживания» России.

19:10 «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

18:57 В результате ДТП под Челябинском пострадали 11 человек В результате аварии с участием микроавтобуса на трассе в Челябинской области пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя УМВД по региону.

18:55 Павлюченкова: думала о том, как мучаются зрители Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над американкой Слоан Стивенс в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии.

18:43 Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по объектам в Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар Военно-воздушных сил (ВВС) страны по объектам на территории Сирии.

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18:30 Times: Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер Американская актриса Джиллиан Андерсон, известная по роли агента ФБР Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», сыграет бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер в новом проекте Netflix «Корона», передаёт The Sunday Times.

18:29 Билялетдинов рассказал, кого из футболистов он взял бы к себе в команду Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, кого из футболистов он взял бы к себе в команду.

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18:15 Майоне: было бы круто, если бы Малкин запел Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне заявил, что хочет собрать рок-группу из хоккеистов.

18:03 Андрей Губин назвал причину ухода со сцены Российский певец Андрей Губин в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказал о своей болезни, которая стала причиной его ухода со сцены.

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17:47 В Триполи после гибели сотрудничавшего с Ruptly продюсера прошёл митинг В столице Ливии Триполи, где погиб продюсер Мухаммед Халифа, который сотрудничал с видеоагентством телеканала RT Ruptly, десятки людей вышли на акцию протеста, требуя остановить насилие в отношении свободных СМИ в стране.

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17:20 Немецкая биатлонистка Пройсс выиграла масс-старт на этапе КМ в Рупольдинге Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс выиграла гонку с общего старта на домашнем этапе Кубка мира.

17:20 Израиль и Чад объявили о восстановлении дипотношений Израиль и Чад объявили о восстановлении дипломатических отношений, которые были прерваны в 1972 году.

17:08 Абэ отметил расширение сотрудничества России и Японии Развитие отношений Японии и России благотворно сказывается на туризме. Об этом в интервью Интерфаксу заявил японский премьер Синдзо Абэ.

17:08 Трамп порекомендовал американцам оставаться дома из-за непогоды Американский лидер Дональд Трамп порекомендовал жителям США оставаться дома и соблюдать меры предосторожности из-за неблагоприятных погодных условий, установившихся в стране.

16:58 «Аталанта» разгромила «Фрозиноне» в матче 20-го тура Серии А, Сапата оформил «покер» «Аталанта» в гостевом матче 20-го тура итальянской Серии А разгромила «Фрозиноне».

16:56 Одну из самых толстых кошек Британии вновь вернули в приют Одну из самых толстых кошек в британском Плимуте в четвёртый раз вернули в приют, сообщает The Daily Mail.

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16:29 ЗРК «Панцирь» и «Бук» отразили авиаудар Израиля по аэропорту в Сирии Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» в ходе отражения авиаудара израильских ВВС по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет. Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.

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15:45 Порошенко намерен подписать с израильскими властями соглашение о свободной торговле Президент Украины Пётр Порошенко собирается посетить Израиль с официальным визитом 20—21 января и подписать с израильскими властями соглашение о свободной торговле.

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15:18 Федерер проиграл Циципасу и завершил выступление на Australian Open Швейцарец Роджер Федерер потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в матче четвёртого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.