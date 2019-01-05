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Bloomberg: ФБР задержало на тихоокеанском острове гражданина России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Агенты ФБР задержали на ассоциированных с США Северных Марианских Островах российского гражданина Дмитрия Макаренко, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Макаренко уже был вывезен в штат Флорида, где его обвиняют в экспорте продукции военного назначения без соответствующей лицензии.
Bloomberg: ФБР задержало на тихоокеанском острове гражданина России
Wikimedia

МИД России сообщил, что ФБР арестовало на Северных Марианских Островах (так называемая неинкорпорированная организованная территория, ассоциированная с США) гражданина России Дмитрия Макаренко по обвинению в незаконном экспорте продукции военного назначения, передаёт Bloomberg.

Как пишет сайт агентства, Макаренко был задержан на острове Сайпан 29 декабря, куда прибыл вместе с женой, детьми и родителями, сразу после прилёта. Родственники мужчины позже сообщили о его задержании в российское посольство в Вашингтоне, говорится в статье.

Согласно предварительным данным, полученным МИД, Макаренко был доставлен в штат Флорида. Как удалось установить журналистам Bloomberg, один из судов города Майами в июне 2017 г. предъявил ему официальные обвинения в «сговоре с целью вывоза оборонной продукции без лицензии, попытке экспорта такой продукции и отмывании денег».

В документах суда упоминается, что Макаренко в период с апреля по ноябрь 2013 г. заказывал в США различные товары, включая приборы ночного видения, а затем доставлял их своему посреднику во Флориде, пишет Bloomberg.

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Bloomberg США Северная Америка
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