«Поладить с Россией» Трампу станет ещё труднее: NYT о приговоре американцу Полу Уилану

Приговор гражданина США Пола Уилана к 16 годам тюремного заключения за шпионаж станет очередным ударом по попыткам Дональда Трампа «поладить с Россией», пишет The New York Times. Вместе с тем, по мнению издания, с помощью подобного сурового шага Москва может пытаться склонить Вашингтон к обмену заключёнными.

В понедельник московский суд приговорил американского гражданина Пола Уилана к 16 годам тюремного заключения за шпионаж, что стало очередным ударам по и без того не слишком удачным усилиям президента США Дональда Трампа «поладить с Россией», пишет The New York Times.



Подобная суровость по отношению к 50-летнему американцу ещё раз указывает на то, что несмотря на хвалебные высказывания Трампа о президенте России Владимире Путине, отношения между лидерами постепенно ухудшаются с момента взаимной высылки дипломатов в 2018 году.



В своём заявлении перед зданием суда посол США в России Джон Салливан осудил это дело, назвав его «издевательством над правосудием», характерным для «спада» в отношениях между Москвой и Вашингтоном.



По его словам, с Уиланом, который с момента своего ареста в конце 2018 года находился в «мрачной тюрьме царской эпохи» Лефортово, «ужасно обращались». В частности, как сообщил посол, заключённому неоднократно отказывали в лечении грыжи до тех пор, пока в конце мая ему не пришлось срочно ложиться на операцию.



При этом Уилан не раз заявлял о своей невиновности, настаивая на том, что его подставила постсоветская версия КГБ — ФСБ — с тем, чтобы обменять заточённого в тюрьму американца на российского гражданина, арестованного в США. При этом, по мнению газеты, подобный суровый приговор может говорить о том, что Россия стремится добиться освобождения некого высокопоставленного российского гражданина, находящегося в США.



После оглашения приговора адвокат Уилана Владимир Жеребенков, заявил, что защита уже получала предложения об обмене. «Вопрос об обмене будет решаться в Кремле», — заявил Жеребенков.



По его мнению, Москва, скорее всего, захочет обменять его клиента на кого-то вроде российского торговца оружием Виктора Бута или бывшего российского пилота Константина Ярошенко, осуждённого за торговлю наркотиками. При этом официальный представитель Путина Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что Кремль к обменам никакого отношения не имеет.



Уилан, который также имеет британское, ирландское и канадское гражданства, часто посещал Россию и до своего ареста считал себя русофилом. Свой последний визит он совершил в декабре 2018 года, чтобы присутствовать на свадьбе.



Американец, который до 2008 года служил в Корпусе морской пехоты США, в ходе своих визитов установил контакт с несколькими российскими военными низкого ранга, что, вероятно, привлекло к нему внимание российских спецслужб. По мнению Жеребенкова, в России за его клиентом следили на протяжении многих лет.



Агенты ФСБ задержали Уилана в роскошном отеле неподалёку от Кремля, после того, как один его русский друг передал ему флешку. По словам американца, он считал, что на ней были фотографии их недавней поездки в Подмосковье. Вместе с тем, российские чиновники заявили, что на накопителе находилась секретная информация. Это дало основание главе российского МИД Сергею Лаврову сообщить, что Уилана задержали «с поличным».



«Информация на этой флешке оказалась фальшивкой, — заявил Жеребенков после оглашения приговора. — Это была провокация».



Осуждение Уилана произошло в контексте прохладных российско-американских отношений и внутриполитических кризисов, от которых пострадали президенты обеих стран, напоминает The New York Times. В частности, Путин столкнулся ростом недовольства населения из-за ухудшения экономической обстановки, в том числе из-за пандемии коронавируса, в то время как его рейтинг находится на самом низком уровне с начала его правления.



Что же касается Трампа, то он также в непростом положении: американского лидера критикуют за его подход к борьбе с COVID-19 и его реакцию на протесты против расового неравенства.



Уилан, который однажды назвал судебный процесс «московским козлиным родео», неоднократно обращался к Трампу с просьбой поспособствовать его освобождению. Однако на данный момент трудно сказать, пользуется ли президент Трамп в Москве большим влиянием. Хотя российские политические элиты с ликованием встретили новости о его победе на выборах 2016 года, надежды России на то, что Трамп действительно «поладит» с Москвой, постепенно исчезли, в особенности после дела Скрипалей. Кроме того, крайне неприятным событием для Кремля стал также выход США из ряда договоров в сфере контроля над вооружениями, отмечает The New York Times.