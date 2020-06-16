WSJ: США пожертвовали конфиденциальностью данных американцев ради борьбы с коронавирусом

В попытке предотвратить распространение коронавируса и обеспечить постепенный выход из карантина власти американских штатов обратились к использованию данных компаний по отслеживанию местоположения пользователей, сообщает The Wall Street Journal. Издание полагает, что это позволит компаниям, обычно продающим данные пользователей рекламодателям, восстановить свою репутацию.

Во время учёбы в университете Вирджинии Джошуа Энтон изобрёл приложение, позволяющее пользователю временно заблокировать некоторые контакты в телефоне, перед тем как выпить. Кроме того, если пользователь не может найти своих друзей, приложение Drunk mode поможет ему в этом при помощи GPS. Позже, как сообщает The Wall Street Journal, Энтон стал собирать огромное количество данных пользователей с их смартфонов для последующей продажи рекламодателям.

Сейчас его детище X-Mode платит разработчикам около 300 приложений за то, чтобы они интегрировали программное обеспечение компании для отслеживания в свои проекты. Компания является одной из целого ряда малоизвестных фирм по отслеживанию местоположения людей, к помощи которых прибегли власти по всем Соединённым Штатам для принятия решений о введении или отмене карантина.

В частности, администрация губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома ужесточила ограничительные меры, выяснив, что на пляжах собирается множество людей, при помощи данных компании Foursquare Labs Inc. Исследователи Техасского университета в Сан-Антонио используют данные компании SafeGraph, чтобы помочь городским чиновникам в выборе оптимальной стратегии снятия карантина.

Нередко данные, обычно предназначающиеся для рекламодателей, могут оказаться в руках правоохранительных органов или политических групп. В связи с этим в США ширятся призывы к принятию законодательства о конфиденциальности на федеральном уровне.

Однако на фоне заболевания опасения относительно нарушений конфиденциальности ушли на второй план. Как отмечает WSJ, власти американских штатов «отчаянно нуждаются» во всех видах данных, позволяющих предсказывать появление новых очагов заражения коронавирусом.

Издание полагает, что это даст компаниям, занимающимся сбором данных, шанс восстановить свою репутацию.

«Когда вы делитесь данными о своем местоположении, вы делитесь ими, чтобы потенциально стать частью общего большого решения, которое возможно спасёт чью-то жизнь, — заявил Энтон, по словам которого, его компания собирает информацию о местоположении примерно с 30 млн устройств американцев в месяц. — Я уверен, значительная часть населения согласится на это».

WSJ отмечает, что приложения, запрашивающие доступ к геолокации, например для предоставления прогноза погоды, иногда работают на программном обеспечении компаний, собирающих информацию о местоположении пользователя, наряду с рекламным идентификатором, привязанным к телефону. Эта информация хранится в массивной базе данных. Клиенты компаний могут получить полный набор данных или агрегированные данные, отображающие лишь средние значения для групп людей.

Некоторые технологические компании, в том числе X-Mode и Skyhook Wireless Inc., предоставили детальные данные о местоположении подрядчикам федерального правительства или центрам по контролю и профилактике заболеваний. Польза для местных властей состоит в том, что это позволяет отследить перемещения людей, собравшихся в месте, где могли находиться заболевшие коронавирусом.

Тем не менее, WSJ подчёркивает, что это отличается от принципов работы специального приложения для отслеживания распространения коронавируса, совместного производства Apple и Google. В частности, данный проект и несколько схожих разработок помогут уведомлять людей о контакте с заражёнными, при этом сбор данных они начнут, после того как пользователи найдут, загрузят и активируют их.

По соображениям конфиденциальности представители Apple и Google заявили, что не разрешают приложениям, использующим их систему, получать доступ к службам определения местоположения на телефонах пользователей. Это заставило некоторых чиновников счесть их менее полезными.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Калифорнии, где используют данные Foursquare, собирающей их примерно с 25 млн устройств по всему миру, Али Бэй подчеркнул, что власти штата получили доступ к бесплатным агрегированным, а не индивидуальным данным компании.

При этом представители компаний Foursquare и Cuebiq отмечают, что работают над тем, чтобы обеспечить защиту частной жизни пользователей. Глава X-Mode Энтон заверил издание, что просит создателей приложений, с которыми сотрудничает, встраивать в них всплывающие окна, которые уведомляли бы пользователей о том, что данные об их местоположении могут быть использованы для рекламных объявлений и исследований.

Тем не менее среди чиновников местных органов власти разгорелись споры об использовании данных таких компаний, пишет WSJ. Особенно горячими они оказались в городах и округах, которым никогда не приходилось полагаться на сторонние компании для отслеживания своих жителей, а теперь они пытаются таким образом остановить распространение коронавируса.