Bloomberg: запретам вопреки — Huawei нашёл применение своим технологиям среди швейцарских бурёнок

В то время как США увещевают Европу остерегаться китайских технологий, не входящая в ЕС Швейцария безбоязненно сотрудничает с Huawei в разработке совместных 5G-проектов, пишет Bloomberg. Первыми продвинутые технологии в виде сверхбыстрых «фитнес-трекеров» опробуют на себе коровы — при положительных результатах новые методы можно будет внедрять в важные общественные сектора, вроде финансов и здравоохранения.

В самом сердце Европы, в живописной швейцарской деревеньке Теникон, проходит «тихая 5G-революция», и возглавляет её, несмотря на все опасения США, конечно, китайская компания Huawei, сообщает Bloomberg.

Пока американский лидер Дональд Трамп ведёт активную кампанию с целью не дать миру довериться китайскому IT-гиганту, по полям на севере Швейцарии разгуливают коровы в ошейниках с 5G-трекерами, пришедшими на смену традиционным колокольчикам. Совместно с Huawei второй в стране оператор связи Sunrise Communications Group AG тестирует беспроводную связь нового поколения.

«Можно назвать это фитнес-трекером для коров. Устройство позволяет фермерам наблюдать за здоровьем животных в любой момент и в любом месте», — комментирует руководитель нового проекта Sunrise Александр Лерман.

Как отмечает Bloomberg, пока другие европейские страны «борются с американскими утверждениями, что оборудование Huawei может сделать их уязвимыми перед китайским шпионажем», Швейцария тихонько занимается совместным с компанией проектом. «Так, незаметно швейцарцы оказались мировыми лидерами в развёртывании 5G-технологий», которыми уже интересуются как частные, так и государственные предприятия, вроде Цюрихского аэропорта или Nestle SA. Эксклюзивный поставщик оборудования — Huawei.

Исполнительный директор Sunrise Андре Краузе подчёркивает: «Швейцарское правительство провело предельно нейтральную и объективную оценку Huawei и пришло к заключению, что сама компания и обеспечиваемая ею технология не представляют никаких существенных дополнительных рисков. Но если репутация Huawei будет и дальше находиться под давлением, это в какой-то момент может на нас повлиять».

Первые подвижки к внедрению 5G в промышленность и деятельность корпораций привлекают не так много внимания. Однако Швейцария планирует стать первой страной, которая, хотя и в ограниченном формате, но начнёт в коммерческом порядке предлагать 5G-сети для индивидуального пользования. Такому примеру хотят последовать и другие европейские государства. И если Великобритания, Франция и Германия ещё мучаются терзаниями из-за увещеваний США, то Италия, Хорватия и Венгрия уже тоже подписали соглашения о партнёрстве с Huawei.

Тем не менее из-за общеевропейских правил безопасности относительно 5G не исключена вероятность, что членам ЕС придётся отказаться от допуска неевропейских производителей к вышкам связи и прочим ключевым коммуникациям. Но эти проблемы Швейцарии не касаются — она в Евросоюз не входит.

На ферме в деревушке Текинон коровы едят, спят и гуляют под наблюдением камер. В экспериментальной сети 5G информация об их здоровье, удойности и местонахождении передаётся в 100 раз быстрее, чем в существующих сетях. Результаты, полученные в ходе эксперимента с «фитнес-браслетами» для животных, Sunrise and Huawei смогут использовать для разработки более эффективных путей использования больших данных, к примеру, в больницах или финансовом секторе.