Malay Mail: глава МИД Малайзии осудил слишком поспешные обвинения по МН17

У России и Малайзии одинаковые позиции, в частности, по поводу расследования крушения рейса МН17, заявил министр иностранных дел Малайзии. Как пишет Malay Mail Online, власти этой страны пока считают все вынесенные обвинения бездоказательными, ведь расследование ещё не окончено.
Отношения между Россией и Малайзией остаются крепкими, несмотря на сбитый "боинг" МН17, заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдалла.
Как пишет Malay Mail Online, на вопрос журналистов, не ухудшились ли отношения России и Малайзии после трагедии, он ответил так: "По MH17 мы придерживаемся одинаковых позиций. У нас на то могут быть разные причины, но мы придерживаемся одинаковых позиций. В особенности нам не нравится то, что некоторые слишком поспешны в своих обвинениях против определённых стран и личностей, тогда как расследование всё ещё продолжается".
Также министр отметил, что Малайзия намерена обеспечить, чтобы расследование трагедии проводилось должным образом, в открытую и с отчётами. Так, комиссия по расследованию из Голландии уже предъявила обвинения четырём людям, но премьер-министр Малайзии заявил, что в документах пока нет никаких доказательств, только домыслы.
Ранее он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили укрепление сотрудничества в сфере оразования и обороны."Мы благодарим Россию за то, что она продолжает покупать у Малайзии пальмовое масло, особенно учитывая бойкот со стороны Европейского союза".
Также он отметил, что всё больше студентов из Малайзии отправляются в Россию изучать медицину. Кроме того, по его словам, Малайзия хотела бы укрепить сотрудничествов в сфере обороны, и не только покупая и продавая оружие, но и в научных разработках, приводит его слова Malay Mail Online.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продлит на 90 дней срок действия соглашения об исключении из-под санкций атомной электростанции Ирана в Бушере, а также иранских ядерных объектов в Араке и Фордо.
Министерство обороны России в специальном мультимедийном разделе опубликовало документы и фотографии из фондов Центрального архива, посвящённые 75-й годовщине освобождения советской армией литовского города Каунас.
Американский госсекретарь Майк Помпео на фоне введения Минфином США санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа заявил, что Вашингтон по-прежнему стремится к заключению всеобъемлющей сделки с Тегераном.
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT решение Соединённых Штатов ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе американской стороны, договорились о продолжении контактов, в том числе при личных встречах.
США намерены продолжать оказывать санкционное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей политики. При этом глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф больше не является для Вашингтона приоритетным контактом.
Заместитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в эфире грузинского телеканала «Имеди» заявил, что визит членов альянса в Грузию 3—4 октября возглавит Йенс Столтенберг.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора Трамп предложил помощь в борьбе с лесными пожарами.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что страна не будет принимать участия в операции США в Ормузском проливе.
Автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем покупать и использовать личный автомобиль.
Американский боец смешанных единоборств Эл Яквинта считает, что для боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым нужно большое сердце, которого нет у бывшего обладателя титула ирландца Конора Макгрегора.