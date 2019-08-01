Malay Mail: глава МИД Малайзии осудил слишком поспешные обвинения по МН17

У России и Малайзии одинаковые позиции, в частности, по поводу расследования крушения рейса МН17, заявил министр иностранных дел Малайзии. Как пишет Malay Mail Online, власти этой страны пока считают все вынесенные обвинения бездоказательными, ведь расследование ещё не окончено.

Отношения между Россией и Малайзией остаются крепкими, несмотря на сбитый "боинг" МН17, заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдалла.



Как пишет Malay Mail Online, на вопрос журналистов, не ухудшились ли отношения России и Малайзии после трагедии, он ответил так: "По MH17 мы придерживаемся одинаковых позиций. У нас на то могут быть разные причины, но мы придерживаемся одинаковых позиций. В особенности нам не нравится то, что некоторые слишком поспешны в своих обвинениях против определённых стран и личностей, тогда как расследование всё ещё продолжается".



Также министр отметил, что Малайзия намерена обеспечить, чтобы расследование трагедии проводилось должным образом, в открытую и с отчётами. Так, комиссия по расследованию из Голландии уже предъявила обвинения четырём людям, но премьер-министр Малайзии заявил, что в документах пока нет никаких доказательств, только домыслы.



Ранее он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили укрепление сотрудничества в сфере оразования и обороны."Мы благодарим Россию за то, что она продолжает покупать у Малайзии пальмовое масло, особенно учитывая бойкот со стороны Европейского союза".



Также он отметил, что всё больше студентов из Малайзии отправляются в Россию изучать медицину. Кроме того, по его словам, Малайзия хотела бы укрепить сотрудничествов в сфере обороны, и не только покупая и продавая оружие, но и в научных разработках, приводит его слова Malay Mail Online.





