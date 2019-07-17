Asia Times: спустя пять лет после трагедии MH17 главные вопросы остаются без ответа

С момента крушения самолёта MH17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года над восточной частью Украины прошло ровно пять лет. Однако, как подчёркивает Asia Times, международное сообщество до сих пор не может сойтись во мнении, кто виновен в трагедии. Хотя официальное расследование вынесло свой вердикт, многие сомневаются в его заключениях и обвиняют экспертов в предвзятости.

Пять лет назад над охваченной боевыми действиями восточной частью Украины был сбит пассажирский самолёт, летевший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли, став «невольными свидетелями самого страшного инцидента всё ещё тлеющей войны на периферии Европы», пишет Asia Times.



Курс MH17 на Куала-Лумпур лежал над затронутыми конфликтом областями Украины, где «сепаратисты», которых поддерживала Россия, вели ожесточённую борьбу с правительственными силами. Как напоминает издание, самолёт исчез с радаров спустя порядка четырёх часов после своего вылета из Амстердама и обрушился в районе Донецка, на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики близ границы с Россией.



В 2016 году эксперты международной Объединённой следственной группы объявили, что самолёт был сбит ракетой 9М38 из ЗРК «Бук» российского производства. По версии следователей, снаряд запускали «сепаратисты», а комплекс к ним попал с российской территории, но после трагедии систему поспешно увезли обратно, чтобы её не засекли. Объединённая группа считает, что «Бук» ополченцам передала 53-я зенитная ракетная бригада российских ВС. Кремль все обвинения отрицает.



Со своей стороны Москва приводит доказательства, что MH17 случайно сбили украинские военные. Однако на Западе российскую версию событий упорно называют «дезинформацией». МИД РФ подчёркивает, что обвинения в причастности к уничтожению самолёта — это попытка «дискредитировать Россию в глазах международной общественности».



Похожей позиции придерживается и лидер страны, которой принадлежал сбитый самолёт, обращает внимание Asia Times. «Мы очень опечалены тем фактом, что с самого начала это было политическим предприятием с целью обвинить Россию в этом преступлении, — цитирует газета слова 94-летнего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада. — Даже до проведения экспертной работы они сразу сказали: Россия. А теперь они утверждают, что у них есть доказательства. Нам очень трудно с этим согласиться».



Взгляды малайзийского лидера расходятся с позицией западных лидеров и даже представителя самой Малайзии в Объединённой следственной группе — прокурора Мохамада Ханафия бен Закарии. Он открыто поддержал вердикт своих коллег-экспертов, представителей пяти государств, включая Австралию, Бельгию, Нидерланды, Малайзию и Украину, но не Россию.



По словам малайзийского прокурора, возглавляющего судебное и апелляционное отделения Генеральной прокуратуры, оценки следственной группы — плоды продолжительной экспертной работы. Однако премьер-министр Махатхир Мохамад отметает заключения следователей как обычные «домыслы». «Чтобы утверждать, что стреляли русские, нужна прочная доказательная база. Это могли быть ополченцы. Могли быть украинские власти, потому что у них есть такая же ракета», — заявил политик. Куала-Лумпур хочет доказательств, но пока их нет, настаивает малайзийский лидер.



На Западе комментарии Махатхира Мохамада восприняли неоднозначно. Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, которые возглавляют расследование причин трагедии, сказал журналистам, что родственники жертв крушения, «должно быть, очень разочарованы» словами его малайзийского коллеги. Две трети пассажиров MH17 были гражданами Нидерландов, и, как считает Рютте, заявления Махатхира Мохамада могут вызвать «замешательство».



Несовпадением точек зрения малайзийской стороны озадачились и близкие погибших в крушении малайзийцев. Они призвали власти прояснить их позицию. В качестве объяснения заявлений премьер-министра многие международные СМИ сделали акцент на активно развивающихся экономических и военных связях Куала-Лумпура с Москвой. Но другие считают, что Махатхир Мохамад скорее руководствуется собственными принципами, чем выгодой. «Мне кажется, что эту тему, это явное расхождение во мнениях не слишком ясно объяснили народу. Но что касается Махатхира, и, думаю, это очевидно из его слов, в расследовании есть огромные пробелы, и мы хотим, чтобы работа продолжилась», — поделился своим мнением малайзийский политолог Чандра Музаффар.



Аналитик также отметил, как премьер-министр протестовал относительно того, что Малайзию изначально даже не включили в Объединённую следственную группу. По данным Asia Times, это произошло лишь спустя 4 месяца после трагедии и настойчивых требований Куала-Лумпура. Между тем, по правилам Международной организации гражданской авиации, возглавлять расследование и вовсе должна страна, на территории которой произошёл инцидент. Несмотря на то что Украина инициировала проверку, она настояла на том, чтобы дело вели Нидерланды. По тем же самым правилам, Малайзия как страна, которой принадлежал самолёт, имела право направить собственных наблюдателей и получать сведения о ходе расследования. Однако, как подчёркивает малайзийская сторона, её представителей не пустили на место крушения и не стали приглашать «на некоторые встречи».



Как отметила Фаузия Мохд Таиб, которая на момент начала расследования занимала пост посла Малайзии в Нидерландах, её страну изначально не хотели включать в Объединённую следственную группу из-за опасений, что она будет поддерживать Россию, а не Запад. Также некоторые видные представители малайзийской общественности критиковали организаторов расследования за то, что в состав комиссии экспертов включили Украину, но не Россию. И это могло дать Киеву возможность оказывать влияние на ход работы, которая должна была быть беспристрастной и независимой. Также критики выражали сомнения относительно методов работы следственной группы и того, что она полностью проигнорировала представленные Москвой доказательства.



Украинская сторона, конечно, видит происходящее в другом свете. Так, в своём комментарии Asia Times посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло заявил: «Как мне видится, у абсолютного большинства малайзийской общественности, а также у тех, кто изучает этот вопрос с профессиональной точки зрения, уже есть твёрдое мнение о том, кто всё-таки стоит за этой атакой».



Как подчеркнул дипломат, многие малайзийцы помнят, что в 2015 году в Совбезе ООН Россия наложила вето на выдвинутую Куала-Лумпуром резолюцию, призывающую к созыву международного трибунала по делу крушения MH17. Как дополняет издание, Москва блокировала Малайзию в пользу собственной резолюции, которая, хотя и не требовала созыва международного трибунала, давала ООН больше контроля над ходом расследования.



В своём интервью Нечитайло добавил, что считает Махатхира Мохамада «одним из самых выдающихся мировых» лидеров и согласен с ним в том, что трагедию MH17 следует расследовать как уголовное преступление и не пытаться её политизировать. Посол заверил, что Украина активно сотрудничала с расследованием и передала экспертам все имеющиеся у неё данные. Правда, на вопрос о том, почему Киев не закрыл воздушное пространство над зоной конфликта, дипломат отвечать отказался. Непосредственно после трагедии глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, что самолёт летел по заранее одобренному международному маршруту, к тому же никто не мог предвидеть, что «сепаратисты» получили «передовые ЗРК».



Но в глазах некоторых родственников погибших решение Украины не закрывать своё воздушное пространство равносильно «преступной халатности». Немецкий адвокат Эльмар Гимулла готовит судебный иск против Киева в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Юрист указывает на то, что за несколько дней до катастрофы Украина частично закрыла воздушное пространство, запретив полёты на высоте ниже 9750 м. То есть они признавали угрозу и защитили собственные военные самолёты, но не подумали о гражданской авиации, пролетающей над их территорией. Гимулла считает, что если ЕСПЧ вынесет постановление в пользу истцов, это станет прецедентом для всех стран в мире, которые будут обязаны более внимательно следить за собственным воздушным пространством.



Asia Times пишет, что администрация нидерландского премьера Марка Рютте не спешит обвинять Киев в халатности, хотя такой возможности не исключает. Но пока, по словам голландцев, «нет правовых оснований». Независимый нидерландский режиссёр Макс Ван дер Верфф, недавно выпустивший документальный фильм о трагедии MH17, полагает, что Украину освободили от всякой ответственности, потому что побоялись, что иначе она не будет сотрудничать с расследованием. И в этом, по мнению Ван дер Верффа, большая ошибка — так расследование стало политизированным.



Адвокат Эльмар Гимулла тоже скептически относится к ходу возглавляемого нидерландцами расследования. По его мнению, с юридической точки зрения, обвиняемой стороне всегда даётся шанс себя защитить и высказать свою позицию, однако Россию исключили из всего процесса. «Это формальный аспект, на мой взгляд, он наиболее важен. Следователи должны быть независимыми», — приводит издание слова юриста.