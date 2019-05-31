Malay Mail: Малайзия потребовала доказательств вины России в крушении MH17

Куала-Лумпур согласна с результатами расследования Нидерландов в отношении крушения самолёта MH17 над Украиной лишь в той части, где в качестве причины указана ракета российского производства, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад. Однако нет никаких доказательств, что снаряд выпустила именно Россия, подчеркнул малайзийский лидер, отметив высокую политизированность инцидента.

Малайзийское правительство хочет увидеть веские доказательства того, что в крушении самолёта MH17 Malaysia Airlines в 2014 году виновата Россия, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад на встрече с журналистами.

Как сообщает Malay Mail, малайзийский лидер подчеркнул, что Куала-Лумпур согласна с результатами расследования Объединённой следственной группы под руководством Нидерландов лишь в той мере, что ракета, сбившая гражданский самолёт над восточной частью Украины, была российского производства. Но при этом, как настаивают власти Малайзии, нельзя с уверенностью утверждать, что снаряд был запущен российской стороной.

«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракеты, подобные той, что сбила самолёт, производят в России, но ведь запустить её могла и Украина», — прокомментировал Мохамад. Премьер-министр считает, что стрелять могли как ополченцы на востоке Украины, так и украинские правительственные силы, поскольку у них всех есть выявленная экспертами ракетная система «Бук».

Также малайзийский лидер выразил сомнения, что Россия с её высококвалифицированными вооружёнными силами могла случайно ударить по гражданскому самолёту. «Не думаю, что сторона, где на высочайшем уровне поддерживается военная дисциплина, виновна в запуске снаряда», — поделился премьер-министр.

Мохамад рассказал, что по «каким-то причинам Малайзия не получила доступ к чёрным ящикам, чтобы узнать, что происходило в момент трагедии, унёсшей жизни всех 298 человек, находившихся на борту. Куала-Лумпур настаивает, что она имеет право принять участие в экспертной работе, поскольку самолёт принадлежал Малайзии и в крушении погибли граждане этой страны.

«Мы не знаем, почему нам с самого начала не дали принять участие в экспертной работе. В этом инциденте мы наблюдаем слишком сильную политизированность. Такое впечатление, что главной целью было не узнать, как всё произошло, а повесить это преступление на русских. Это отнюдь не нейтральная экспертиза», — полагает премьер-министр.