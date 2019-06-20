Bloomberg: премьер-министр Малайзии назвал обвинения против России по MH17 бездоказательными

Следователи, которые занимаются обстоятельствами крушения малайзийского «боинга» MH17 в небе над Восточной Украиной, выдвинули обвинения против четверых человек. Однако премьер-министр Малайзии отметил, что это было «политическое дело» с самого начала и до сих пор в нём нет никаких доказательств, а только слухи.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что «нет никаких доказательств», что Россия виновата в крушении малайзийского «боинга» в 2014 году в небе над Восточной Украиной, пишет Bloomberg.



Команда, которая расследует этот инцидент, предъявила обвинения трём россиянам и одному украинцу, однако власти Малайзии выразили сомнения в их справедливости. «Я думаю, что политик не будет столь глупым, чтобы так действовать, — приводит издание слова премьер-министра. — Я не думаю, что это вообще правда».



«Мы очень недовольны, потому что с самого начала это было политическое дело с целью обвинить Россию в преступлениях. Пока что нет никаких доказательств. Только слухи», — сказал Махатхир Мохамад в общении с журналистами.