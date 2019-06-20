Bloomberg: премьер-министр Малайзии назвал обвинения против России по MH17 бездоказательными

15:00
Стали известны имена комментаторов игры «Спартак» — ЦСКА на летнем Кубке «Матч Премьер»
Стали известно, кто прокомментирует летний матча Кубок «Матч Премьер» между московскими «Спартаком» и ЦСКА в Австрии.
14:59
В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на 21 июня
Синоптики продлили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области на пятницу, 21 июня, в связи с высокой пожароопасностью. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
14:56
Путин прокомментировал дело Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
14:50
Курс евро обновил минимум 2019 года
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
14:39
Российские саблистки вышли в финал ЧЕ по фехтованию
Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе.
14:36
Путин ответил на вопрос о границах своего терпения
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, что чувствует в тех случаях, когда его поручения не выполняются.
14:33
Зеленский подписал указ о создании офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путём реорганизации и сокращения численности работников его администрации.
14:32
Путин оценил эффективность борьбы с коррупцией
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
14:20
В «Ростелекоме» прокомментировали атаку на прямую линию с президентом
В «Ростелекоме» заявили о двух мощных хакерских атаках на call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
14:19
Путин рассказал, что случилось с народом чудь
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на необычный вопрос о том, куда делся народ чудь.
14:17
В Госдуме отреагировали на предложение ввести новый штраф для автомобилистов
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение правительства России ввести штраф до 2500 рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.
14:17
Дзюба поддержал идею Загитовой о ЧМ по фигурному катанию в России
Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба поддержал идею олимпийской чемпионки Алины Загитовой о проведении чемпионата мира по фигурному катанию в России.
14:15
Путин призвал решать вопрос украинских заключённых на взаимной основе
Вопрос освобождения граждан Украины, содержащихся в российских колониях и СИЗО, должен решаться на взаимной основе, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
14:14
Минстрой опроверг информацию о смене тарифов на отопление
Пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщила, что положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы на отопление в одном доме, не существует.
14:08
Путин: в 1990-х Россия была на грани развала и утраты суверенитета
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал критику в адрес партии «Единая Россия», отметив, что в 1990-х годах страна оказалась на грани развала.
14:07
Вице-премьер Венгрии заявил, что выступает против санкций в отношении России
Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Будапешт всегда открыто выступает против санкций, введённых в отношении России.
14:01
Путин прокомментировал ситуацию с «китовой тюрьмой» в Приморье
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» в Приморском крае, где в течение продолжительного времени содержится группа косаток и белух.
14:00
Во время раскопок в Москве нашли значок дворника XIX века
Во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве нашли металлический значок дворника XIX века, сообщает Nation News.
14:00
СМИ: «Спартак» интересуется футболистом сборной Португалии
Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Португалии и немецкого «РБ Лейпциг» Арминду Брумы.
13:55
Двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы»
Двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы» в Приморском крае.
13:54
Call-центр прямой линии с Путиным подвергся DDoS-атаке
Call-центр, принимающий звонки на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа.
13:53
В Татарстане начали проверку по факту гибели двух детей при пожаре
В Татарстане начали доследственную проверку по факту гибели годовалой девочки и трёхлетнего мальчика при пожаре, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
13:51
Путин оценил ситуацию с разрешением на выезд для сотрудников МВД
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с разрешением на выезд за границу для сотрудников МВД.
13:48
Цыганские семьи стали возвращаться в Чемодановку
Президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов сообщил, что большая часть цыганских семей, которые приехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулись домой.
13:48
Дзюба заявил, что у него нет вопросов к Путину
Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что у него нет вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
13:47
Путин назвал чушью обвинения в «оккупации» Донбасса Россией
Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на обвинения в «оккупации» Донбасса Россией, назвав их полной чушью.
13:39
Уилан попросил Трампа написать твит в его поддержку
Обвиняемый в шпионаже в России Пол Уилан попросил президента США Дональда Трампа о публичной поддержке.
13:38
Путин сравнил потери Запада и России от санкций
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с санкциями.
13:35
Филарет собрал собор для восстановления Киевского патриархата
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.
13:34
Путин уверен, что отношение Запада к России кардинально не изменится
Отношение Запада к России в будущем кардинально не изменится, заявил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами.
13:26
Зеленский подписал первый закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон, который касается отпуска усыновителей.
13:25
Путин прокомментировал ситуацию с мусорной реформой
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с мусорной реформой в стране.
13:24
AIU получил от WADA около 110 тыс. файлов данных московской лаборатории
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) около 110 тыс. файлов данных из московской антидопинговой лаборатории.
13:14
Экс-посол СССР в Британии Замятин умер на 98-м году жизни
Посол СССР в Великобритании в 1986—1991 годах Леонид Замятин скончался в возрасте 97 лет, сообщает Министерство иностранных дел России.
13:05
Черчесов признался, что растерялся перед началом прямой линии с Путиным
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями перед началом прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
13:03
СМИ: Самолёт из Симферополя возвращается в аэропорт из-за проблем с закрылками
Вылетевший в Санкт-Петербург из Симферополя пассажирский лайнер экстренно возвращается в аэропорт из-за проблем с закрылками, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением региона.
12:57
Черчесов и Дзюба прибыли на прямую линию с Путиным
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и нападающий национальной команды Артём Дзюба присутствуют на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
12:49
Зеленский может перенести АП в здание бывшего музея Ленина
Украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность переезда администрации президента из здания на Банковой улице в Киеве в «Украинский дом» — бывший музей Владимира Ленина на Европейской площади.
12:48
Путин назвал три основные проблемы здравоохранения
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения.
12:46
Загитова призналась, какой вопрос задала бы Путину на прямой линии
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана, а также победительница первенств Европы и мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какой вопрос хотела бы задать президенту России Владимиру Путину на прямой линии.
12:37
В МИД России рассказали о росте медико-биологической активности в соседних странах
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе II Международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» заявил, что военная медико-биологическая активность в соседних странах в настоящее время расширяется.
12:37
Путин назвал приоритетом государства нормальный доход пенсионеров
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что приоритетом государства является нормальный доход пенсионеров.
12:36
Владелец «Спартака» рассказал о выплате агентам 700 млн рублей
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию на сайте Российского футбольного союза, согласно которой красно-белые выплатили 700 млн рублей агентам.
12:30
Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
12:29
Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема роста доходов россиян действительно существует.
12:21
МИД Ирана назвал провокационными действия сбитого беспилотника США
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран считает действия сбитого иранскими военными американского беспилотника провокационными и решительно осуждает их.
12:20
Путин рассказал о работе над нацпроектами
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, как идёт работа над национальными проектами.
12:19
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО американца Уилана
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.
12:19
Месси высказался о шансах сборной Аргентины на выход в плей-офф Кубка Америки
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о шансах своей команды на выход из группы после ничьей с Парагваем. (1:1).
12:18
Путин назвал волнующие россиян проблемы
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал наиболее важные и острые темы, которые в настоящее время волнуют россиян.