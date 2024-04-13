Star: «какое-то безумие» — резня в торговом центре стала шоком для жителей Австралии

Как минимум шесть человек погибли и ещё восемь получили ранения в результате нападения человека с ножом в одном из торговых центров Сиднея, передаёт Star. Этот инцидент шокировал не только жителей Австралии, но и у представителей местных властей.

Сотни человек были эвакуированы в эту субботу из торгового центра Westfield Bondi Junction в Сиднее после того, как там произошёл случай нападения с ножом. Полиция Нового Южного Уэльса заявила, что экстренные службы вызвали в торговый центр почти в 4 часа пополудни.



Они заявили о проведении операции по обеспечению безопасности торгового центра. Свидетели говорят, что видели, как люди спускались вниз с ранениями.



ДЕВУШКА: А затем я увидела женщину, которая лежала на полу в магазине Chanel. Я не смогла хорошенько его разглядеть. Я бежала. Но творилось какое-то безумие. Просто безумие. Я такого не ожидала.



МУЖЧИНА: Не знаю, что об этом сказать. Какой-то человек бегал и резал людей ножом. Действовал, похоже, случайным образом. Вероятно, это была атака террориста.



ЖЕНЩИНА: Мы просто смотрели и увидели там раненых. Мы просто смотрели, поскольку все так делали, пытаясь понять, что происходит. Затем мы увидели, как все эти люди бегут в нашу сторону, а потом услышали выстрел.



По имеющейся информации, Пенни Шарп, исполняющая обязанности премьера Нового Южного Уэльса, заявила, что была шокирована сообщениями о множестве пострадавших в результате этого нападения.



Как сообщается, как минимум шесть человек погибли, а восемь человек, в том числе ребёнок, были срочно отправлены в ближайшие больницы.



Дата публикации 13 апреля 2024 года.