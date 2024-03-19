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Guardian: австралийский канал разгневал Киев российским взглядом на украинский конфликт

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Австралийский телеканал ABC выступил в защиту документального фильма об украинском конфликте, который накануне был показан в эфире и вызвал возмущение у Киева. Представители компании заявили, что картина, показывающая жизнь российских солдат и мирных жителей, является «сложной, но обоснованной», пишет The Guardian.
Guardian: австралийский канал разгневал Киев российским взглядом на украинский конфликт
AP
Представители австралийского телеканала ABC выступили в защиту документального фильма об украинском конфликте. Они отреагировали на обвинения представителей Киева, окрестивших работу «пропагандой» и «мусором», сообщает The Guardian. 
 
Накануне в эфире ABC состоялся показ фильма «Украинская война: другая сторона». Его автор, британский режиссёр Шон Ланган, пообещал предоставить «человеческий взгляд» на жизнь на российской линии фронта, поясняет издание.
 
Фильм вызвал негодование у посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Он потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсоном и пожаловался министру связи страны Мишель Роуленд.
 
В ответ ABC заявили, что «сложный, но обоснованный» фильм Лангана является важным вкладом в освещение конфликта. «Он предлагает редкую возможность взглянуть на жизнь российских солдат во время войны», — отметил представитель телеканала. 
 
Он также напомнил, что ранее фильм уже демонстрировался на международном уровне. «Мы считаем, что австралийская аудитория также имеет право посмотреть его и составить собственное мнение», — добавил представитель ABC.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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