Войска Североатлантического альянса сталкиваются с растущим кадровым голодом, пытаясь удержать на службе офицеров и солдат. Но выполнить эту задачу непросто во времена низкого уровня безработицы, жёсткой конкуренции со стороны частного сектора и широкого использования удалённой работы, поясняет издание, сообщает Politico.

На фоне украинского конфликта войска НАТО сталкиваются с кадровым голодом. Речь идёт не столько о наборе новых рекрутов, сколько о сохранении солдат и офицеров, которые уже состоят на службе, пишет Politico.

Европейские страны, полагающиеся на профессиональные армии, пытаются повысить привлекательность вооружённых сил. Но этого трудно добиться во времена низкого уровня безработицы, жёсткой конкуренции со стороны частного сектора и широкого использования удалённой работы, поясняет издание.

Недавний отчёт, представленный в немецком парламенте, показал, что в 2023 году бундесвер покинули 1537 солдат. Помимо роста увольнений, армии Германии приходится иметь дело с ветхой инфраструктурой, на ремонт которой может уйти порядка €50 млрд, обращает внимание Politico.

Министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню признал, что трудность с «удержанием» кадров существует во многих союзных странах. Париж и некоторые другие члены НАТО надеются стимулировать военных с помощью повышения зарплат и социальных гарантий, отмечается в статье.

Деньги действительно играют заметную роль в том, чтобы люди оставались в рядах вооружённых сил. Но проблема в том, что условия службы в натовских армиях не так уж привлекательны. Ведь хронические сверхурочные, невозможность попасть домой на протяжении многих месяцев и нехватка выходных являются там обычным явлением, подчёркивает Politico.