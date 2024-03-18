El País: военные НАТО уже находятся на Украине для контроля вооружений и разведывательных операций

Военнослужащие стран НАТО уже находятся на Украине, пишет El País. Как утверждает издание со ссылкой на свои источники, ни одна из армий альянса не принимает участие в боевых действиях. Тем не менее военные НАТО занимаются на украинской территории контролем над западными вооружениями, а также проведением разведывательных и учебных операций.
Военные НАТО уже находятся на Украине для контроля над вооружениями, а также для разведывательных и учебных операций, пишет El País
Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил табу, когда в феврале озвучил идею об отправке войск НАТО на Украину. Тогда это заявление французского лидера открыло дискуссию, в рамках которой прозвучали подтверждения того, что на украинской земле уже находятся военнослужащие из стран НАТО.
8 марта присутствие на Украине солдат альянса признал глава МИД Польши Радослав Сикорский, который при этом подчеркнул, что «в отличие от других политиков» не станет говорить, из каких стран эти военные.
Как указывает издание, последняя фраза Сикорского была критикой в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, который в конце февраля, по сути, сообщил о присутствии на Украине британских и французских солдат. Объясняя нежелание Берлина отправлять Киеву ракеты большой дальности Taurus, Шольц тогда заявил, что для их применения на Украину придётся отправить немецких специалистов, как произошло в случае с британско-французскими ракетами Storm Shadow/Scalp.
10 марта президент Чехии и бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что военные альянса уже более десятилетия присутствуют на Украине в качестве инструкторов.
Испанская газета El País пишет, что за последние два года взяла интервью у нескольких военных источников на Украине и в странах ЕС, которые единодушно заявили, что ни одна из армий стран НАТО не участвовала в наземных боевых действиях. При этом они признали, что у альянса есть информаторы на местах, которые могут предоставить сведения о ситуации на фронте, выявить эффективность поставляемого оружия и возможные проблемы с его использованием, а также выявить случаи коррупции с предоставленной помощью.
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