03:59
В КНР открылись участки для голосования на выборах президента России
Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в российском посольстве в Пекине и помещениях загранучреждений России в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге.
03:43
Премьер ЦАР Молуа сообщил об обсуждении с Россией контрактов в сфере ВТС
Россия и Центральноафриканской Республики обсуждают новые контракты в сфере военно-технического сотрудничества, заявил премьер ЦАР Феликс Молуа.
03:25
Министр юстиции Эстонии заявил об уходе в отставку после скандала с арендой
Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет сообщил об уходе в отставку из-за коррупционного скандала в связи с арендой им квартиры у пасынка.
03:15
SANA: при ударе ЦАХАЛ по югу Сирии пострадал военный
Сирийский военный получил ранения из-за авиаудара Израиля по югу Сирии.
03:02
В семи областях Украины прозвучала воздушная тревога
В Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины прозвучала воздушная тревога.
02:56
Трамп заявил, что в случае его поражения на выборах США ждёт «кровавая баня»
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае его поражения на выборах страну ждёт «кровавая баня».
02:30
Макрон: Франция может провести наземную операцию против России на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.
02:18
В Японии открылись участки для голосования на выборах президента России
Избирательный участок для голосования на выборах президента России открылся в российском посольстве в Токио.
02:08
В Одессе прозвучали взрывы
Повторные взрывы раздались в Одессе на Украине.
01:33
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянским районом ракету С-200 ВС Украины
Украинские войска попытались атаковать Брянский район с помощью баллистической ракеты С-200, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
01:20
В Мексике у границы с США похитили москвичку Марию Ригович
В Мексике у границы с Соединёнными Штатами неизвестные похитили москвичку Марию Ригович.
01:05
В Одессе на фоне тревоги произошли взрывы
Взрывы прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги.
01:01
Пять очков Панарина позволили «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:57
Мировой рекордсмен Плешков переведён в основной состав СКА
Трое хоккеистов «СКА-Невы» после матча плей-офф ВХЛ с тульской «Академией Михайлова» переведены в основной состав СКА.
00:49
Кейн получил травму в матче с «Дармштадтом»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что нападающий команды Гарри Кейн получил травму в матче 26-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом».
00:47
Губернатор Шапша: ПВО сбила над Калужской областью три беспилотника
Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что система ПВО сбила три БПЛА в небе над Кировским районом, жертв нет.
00:44
Iceland Monitor: на исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, власти эвакуируют жителей города Гриндавик.
00:35
Вратарь СКА установил мировой рекорд по количеству сейвов за матч
124 сейва сделал вратарь «СКА-Нева» Артемий Плешков в матче плей-офф ВХЛ с тульской «Академией Михайлова».
00:21
«Интер Майами» без Месси одержал победу над «Ди Си Юнайтед»
«Интер Майами» нанёс поражение «Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата MLS.
00:20
Макрон заявил, что обязательно приедет на Украину, но не уточнил когда
Французский лидер Эммануэль Макрон, ранее переносивший визит на Украину, сообщил, что обязательно приедет в страну, не уточнив, когда именно.
00:10
Нигер разорвал военное соглашение, разрешающее присутствие ВС США в стране
Нигер разорвал военное соглашение с Соединёнными Штатами, которое разрешает американским военным находиться на территории страны.
00:10
Карпин: Захарян ночью прибудет в расположение сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда футболисты Арсен Захарян, Александр Головин и Далер Кузяев прибудут в расположение команды.
23:55
Семья из Авдеевки заявила RT, что сажала картошку в подвале из-за обстрелов ВСУ
Семья из освобождённой от киевского неонацистского режима Авдеевки рассказала в беседе с корреспондентом RT Мариной Косаревой, что им приходилось выращивать картошку в подвале частного дома, чтобы было, что есть, но при этом не попадать под обстрелы.
23:51
Галлямов — о словах Хендрикс: луна сильно влияет на людей, особенно по весне
Российский фигурист Александр Галлямов отреагировал на слова бельгийки Луны Хендрикс о допинге в российском фигурном катании.
23:47
Гладков: ВСУ ведут обстрел Грайворонского городского округа
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреливают Грайворонский городской округ, около десяти населённых пунктов округа остаются без света.
23:38
Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, будет ли Париж требовать от Москвы прекращения боевых действий на время летних Олимпийских игр.
23:36
Шор высказался за вступление Молдавии в ЕАЭС
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор высказался в пользу вступления Молдавии в ЕАЭС.
23:30
Воздушная тревога звучит в восьми областях на Украине
Сирены воздушной тревоги сработали в восьми украинских областях.
23:26
Рогов: здание избирательного участка в Бердянске повреждено из-за подрыва СВУ
Здание избирательного участка получило повреждения в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Бердянске Запорожской области.
23:26
Гладков: ВСУ атаковали грузовик в Белгородском районе с помощью дрона
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные атаковали грузовик в Белгородском районе с помощью дрона.
23:24
Панарин вторым из россиян набрал 90 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз».
23:19
Замгенсека НАТО призвала готовиться к годам напряжённых отношений с Россией
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ выразила мнение, что страны НАТО должны готовиться ещё к нескольким годам напряжённых отношений с Россией.
23:11
«Жирона» уступила «Хетафе» и не смогла сократить отставание от «Реала» в Примере
«Хетафе» одержал победу над «Жироной» в матче 29-го тура испанской Примеры.
23:06
Избирком: всем оставшимся в Авдеевке дали возможность проголосовать
Председатель избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что все жители Авдеевки, оставшиеся в городе на момент освобождения, получили возможность проголосовать на выборах президента России.
23:00
Дубль Силвы позволил «Манчестер Сити» выйти в полуфинал Кубка Англии
«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
22:52
Макрон: Франция не выступит с наступательными инициативами против России
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим единого украинского телемарафона заявил, что французская сторона не готова выступить с наступательными инициативами против России.
22:51
Анчелотти — об украинце Лунине: «Реал» нашёл очень надёжного вратаря
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал своё мнение о голкипере команды Андрее Лунине.
22:45
Казахстан выдал Таиланду подозреваемого в вымогательстве гражданина России
Казахстан выдал Таиланду гражданина России, который подозревается в вымогательстве $50 тыс. в криптовалюте у российских риелторов.
22:38
Квеквескири предложил назначить Ташуева в «Реал» или ПСЖ из-за сходства с Анчелотти
Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири пошутил о возможном будущем главного тренера команды Сергея Ташуева.
22:35
Правящая партия Венесуэлы выдвинула Мадуро кандидатом на президентские выборы
Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы выдвинула лидера страны Николаса Мадуро кандидатом на президентских выборах.
22:30
ЦПВС: авиация коалиции нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
Возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки несколько раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.
22:22
Хендрикс — о Валиевой: я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание чистым
Чемпионка Европы по фигурному катанию Луна Хендрикс высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.
22:21
Эрдоган пообещал снизить инфляцию в Турции до однозначной цифры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство ставит целью снизить инфляцию в стране до однозначной цифры.
22:17
Взрывы прогремели в Харьковской области
Взрывы прогремели на территории Харьковской области.
22:11
Мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в ДНР
Мужчина получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в населённом пункте Луково Донецкой Народной Республики.
22:09
Маринов стал победителем чемпионата России в вольных упражнениях, у Нагорного — серебро
Даниел Маринов выиграл чемпионат России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.
22:04
ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии.
22:01
Гимнастка Крамаренко выиграла многоборье на Гран-при в Москве
Лала Крамаренко выиграла многоборье на Гран-при Москвы по художественной гимнастике.
22:00
Семья из освобождённой Авдеевки рассказала RT о радости от прихода ВС России
Семья из освобождённой от киевского неонацистского режима Авдеевки рассказала в беседе с корреспондентом RT Мариной Косаревой, что испытала большое облегчение, когда населённый пункт перешёл под контроль ВС России.
21:54
В Бердянске сработало взрывное устройство
Взрывное устройство сработало в городе Бердянске Запорожской области.