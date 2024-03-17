Bloomberg: Словакия всё сильнее движется в сторону России

Братислава сильно изменила вектор своей внешней политики, хотя ещё недавно поддерживала вступление Украины в ЕС и отправку военной помощи. Но после возвращения Роберта Фицо к власти, страна стала склоняться в сторону России, пишет Bloomberg. Словакия теперь против отправки на Украину военной помощи и своих солдат, а также критикует ЕС за нежелание двигаться к миру.

Словакия уже не та страна, которая ратовала за вступление Украины в ЕС и предоставляла ей военную помощь, пишет Bloomberg. Возвращение Роберта Фицо к власти сделало Словакию «одной из самых пророссийских стран в Европе».

Сейчас страна формально всё ещё выполняет свои обязательства перед ЕС и НАТО, но грядущие выборы могут окончательно утвердить новый политический вектор. Кандидат в президенты Петер Пеллегрини, союзник Фицо, также придерживается его взглядов.

Фицо продвигает «суверенную словацкую внешнюю политику», которая, в том числе, подразумевает отказ от военной помощи Украине, отмечает издание. Недавно политик упрекнул своих коллег по ЕС в том, что они не хотят двигаться к мирному разрешению конфликта.

Это заявления вызвало размолвку с Великобританией и Чехией, которая приостановила «правительственные консультации со Словакией из-за разногласий во внешней политике». При этом положительно о словацкой политике высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Словакия «имеет собственное мнение о ситуации в мире».

При этом автору статьи кажется, что Фицо «не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе».