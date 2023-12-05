Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что словацко-российские отношения будут нормализованы по завершении украинского конфликта. Как пишет The European Conservative, он также добавил, что его страна не обязана соответствовать одному-единственному «верному» мнению Евросоюза.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чья партия «Направление — социальная демократия» выступает против дальнейшей военной поддержки Украины и одержала победу на сентябрьских выборах, наперекор ЕС и НАТО заявил, что словацко-российские отношения будут нормализованы по завершении конфликта. Как пишет The European Conservative, Фицо отметил, что Словакия должна «подготовиться к периоду после окончания боевых действий на Украине и нормализации отношений с Россией». Издание отмечает, что его высказывания наверняка взбудоражат многих партнёров по НАТО и Европейскому союзу.

«Республика Словакия входит в ЕС и НАТО, и это, естественно, влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас в суверенных позициях, которые не обязаны соответствовать одному-единственному «верному» мнению Евросоюза», — написал Фицо в социальных сетях.

В ходе недавних встреч глава словацкого государства изложил национальные приоритеты своего правительства и подчеркнул стремление к суверенитету. Издание отмечает, что его взгляд на конфликт на Украине очень напоминает точку зрения венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Фицо заявил, что считает стратегию ЕС и США по Украине явной неудачей.

Словацкий премьер также подтвердил, что основным направлением его внешней политики станет «защита и продвижение словацких национально-государственных интересов». К таковым, по его словам, относится «поддержка мирных инициатив, а не боевых действий на Украине».

Комментарии Фицо прозвучали спустя всего несколько дней после государственного визита в Чехию, стойкую сторонницу Украины, где он назвал украинский конфликт «замороженным» и добавил, что у него нет военного решения.

Как напоминает издание, Фицо уже через день после вступления в должность премьер-министра объявил, что Словакия «больше не будет поставлять оружие Украине» и ограничится лишь отправкой гуманитарной помощи.

«Я в принципе не поддерживаю военную помощь Киеву. Немедленное прекращение военных действий — лучшее решение по Украине из всех имеющихся», — сказал он.

При этом ранее Фицо пояснил, что его правительство не будет препятствовать экспорту оружия на Украину через частные оборонные компании.

«Мы очень чётко дали понять, и я хочу это подчеркнуть ещё раз: мы говорим об оружии, о боеприпасах со складов словацкой армии, о государственных вооружениях. Если какая-либо частная компания захочет изготовить оружие и куда-либо его отправить, никто этому препятствовать не будет», — заявил Фицо после первой встречи с министром обороны Словакии Робертом Калинаком.