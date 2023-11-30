«Не оставим их одних в этой борьбе»: словацкие перевозчики присоединяются к протесту польских коллег

Словацкие водители решили заблокировать единственный пропускной пункт для грузовых автомобилей на словацко-украинской границе. Так они намерены выразить солидарность с польскими перевозчиками. По их мнению, отменив ограничения для украинских перевозчиков, ЕС причинил большой ущерб европейским компаниям, пишет Polsat News.
Водители, входящие в Союз словацких перевозчиков (UNAS), решили заблокировать единственный погранпереход между Украиной и Словакией для грузовых автомобилей «Вышне-Немецке» — «Ужгород». Протест начнётся в пятницу в 15 часов по местному времени и будет продолжаться до особого уведомления, сообщает Polsat News.
UNAS заявил, что тем самым он присоединяется к польскому протесту на границе с Украиной, который продолжается уже шесть недель и вылился в многокилометровые очереди. «Мы не можем оставить их одних в этой борьбе», — заявили в союзе.
Более того, словацкие перевозчики из UNAS критикуют ЕС за отмену системы получения для украинских транспортных компаний особых разрешений. По мнению словацких перевозчиков, ЕС принял это решение в ущерб им. UNAS предупредил, что ни в коем случае не будет ограничивать гуманитарные перевозки и препятствовать им, а также военной помощи, транспортировке живых животных, топлива и продуктов питания.
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