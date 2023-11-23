Farmer: если Брюссель не найдёт выход, антиукраинские протесты выйдут за пределы Польши

К протесту польских перевозчиков на пропускных пунктах с Украиной готовы присоединиться не только польские фермеры, которые также пострадали от политики уступок в адрес Киева, но и перевозчики из других европейских стран, в том числе Словакии и Венгрии. Европейской комиссии, которая взяла на себя роль посредника, предстоит срочно искать непростой компромисс, сообщает Farmer.

Многое указывает на то, что если Европейская комиссия не изменит своего курса, то протест польских перевозчиков распространится на другие пропускные пункты, не только в Польше. Более того, к польским перевозчикам, возможно, присоединятся фермеры. Они уже заявили о своей поддержке перевозчиков, пишет Farmer.

Портал указывает на то, что посредничество, которое представители Еврокомиссии по разблокированию польско-украинской границы взяли на себя, продолжается. Однако если компромисс не будет найден, к протестующим польским перевозчикам могут присоединиться их коллеги из других европейских стран ЕС.

Перевозчики из Польши, Венгрии, Словакии, Чехии и Литвы, входящие в Международный союз автомобильного транспорта, обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть соглашение, в соответствии с которым правила автомобильных перевозок с Украиной были облегчены. Все подписавшиеся под обращением требуют вернуть систему получения разрешений на коммерческие перевозки, осуществляемые перевозчиками с Украины, потому что они не в состоянии выжить в неравной конкуренции на рынке. В других странах недовольство достигает критического уровня и рискует также вылиться в протесты. Словаки уже организовали предупредительный протест на одном из пропускных пунктов. Венгры также сообщают о своей готовности к протестам.

Сегодня состоится встреча представителей Еврокомиссии с коллегами из правительств Украины и Польши, однако достижение компромисса потребует серьёзных уступок со стороны ЕК, которая уже на прошлой неделе заявила, что о возвращении получений разрешений со стороны украинцев не может быть и речи.

Farmer также сообщает, что около 100 фермеров готовы присоединиться к протесту перевозчиков в Польше и завтра заблокировать ещё один пропускной пункт в Медике. Фермеры поддерживают требования перевозчиков, но одновременно хотят предать большей огласке свои требования. Они выступают против наплыва зерна с Украины, которое дестабилизировало цены на сельскохозяйственную продукцию в стране.

Портал также обращает внимание на то, что, хотя недовольство растёт с обеих сторон, именно украинские перевозчики стали угрожать польским коллегам в различной форме: не только непосредственно им, но и их семьям. Стало известно также об инциденте, когда одну из польских фур на украинской стороне границы забросали камнями, разбили фары и лобовое стекло. Украинцы также запугивают польских предпринимателей письмами с угрозами за участие в акции протеста и грозятся подать иски против протестующих польских предпринимателей с требованием возместить убытки.