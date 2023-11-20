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УП: польские протестующие не пропускают через границу и гуманитарную помощь для Украины

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Польские перевозчики, которые протестуют на границе, несмотря на обещания блокируют и прохождение гуманитарной помощи и цистерн с топливом. Как пишет «Украинская правда», Киев передал данную информацию польским властям и ожидает от них ответа по сложившейся ситуации.
УП: польские протестующие не пропускают через границу и гуманитарную помощь для Украины
AP
Польские перевозчики, которые протестуют на границе, несмотря на обещания блокируют и прохождение гуманитарной помощи и цистерн с топливом. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
 
«Заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов тоже не соответствуют действительности. Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях», — отметил Деркач. 
 
По его словам, информацию об этих случаях передают польским коллегам. 
 
«Ждём ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов», — добавил чиновник.
 
Как напоминает издание, 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной. Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.
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