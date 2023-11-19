T-Online: украинцы бегут от воинской службы — но половину задерживают на границе

Украинские пограничники вынуждены останавливать соотечественников, которые пытаются бежать за границу от службы в армии, сообщает немецкий портал T-Online. По последним данным, уже 20 тыс. украинцев пытались бежать из страны, ещё 21 тыс. были задержаны при попытке выехать за рубеж. Особой популярностью у беженцев пользуются Румыния и Молдавия.

Украинские пограничники имеют дело не только с внешними врагами: их внимание обращено в сторону собственной страны, пишет T-Online. Оттуда соотечественники пытаются бежать от службы в армии. Как выяснилось в ходе журналистского расследования, их довольно много.

По последним данным, 20 тыс. украинцев уже бежали, ещё 21 тыс. пытались это сделать, но были пойманы. Многие из них перешли границы на юге страны. Особой популярностью у беженцев пользуются Румыния и Молдавия. Они отправляются в путь самостоятельно или платят контрабандистам. Владислав, 22-летний пограничник, говорит, что в Румынию постоянно пытаются проникнуть люди с Украины.

Согласно украинскому военному положению, мужчинам моложе 60 лет запрещено покидать страну, если они не имеют освобождения от военной службы. Попавшимся может грозить до восьми лет лишения свободы. По словам солдата, только в его районе с начала войны было задержано 4 тыс. человек, пытавшихся перебраться в Румынию. Но в других местах цифры ещё выше.

Молдавский пограничник, только что арестовавший двух украинцев, отмечает, что в среднем в день прибывает 20 украинцев. И это только те, кого можно отследить на 1200-километровой границе. Около 11 тыс. человек уже бежали в Молдавию. Это небезопасно: один из пограничников рассказал журналистам, что во время дождя пограничная река Тисар может разлиться, иногда в течение часа. Многие из тех, кто был пойман перед переходом, позже благодарили чиновников. В общей сложности 19 человек уже найдены погибшими.

Те, кто бежит, делают это не только из страха быть отправленными на фронт. 37-летний Евгений рассказал журналистам, что его семья уже в Англии и что он тоже едет. Он с трудом выживает на Украине: цены высокие, работы почти нет.

Многие из пытающихся покинуть страну добираются до границы ночью, но их можно выследить с помощью приборов ночного видения и тепловизоров. Для того чтобы маршрут был безопасным, они выбирают лесные массивы. Люди, заинтересованные в побеге, обмениваются опытом и дают советы в группах Telegram. Но это не бесплатно: они платили до $3 тыс., рассказывают очевидцы.

Те, кто не хочет совершать тяжёлый путь к одной из границ, могут избежать службы в армии и другим способом: с помощью денег. По данным издания, за взятки люди получают документ, освобождающий их от службы в армии. Коррупция по-прежнему широко распространена на Украине, и это один из вопросов, который неоднократно поднимался в ходе переговоров о вступлении в ЕС.

Украинское правительство, похоже, хочет навести порядок хотя бы на военных постах. В конце октября Государственное бюро расследований объявило, что власти расследуют 260 уголовных производств по фактам предполагаемых «нарушений» в военкоматах. В августе Владимир Зеленский уволил начальников региональных военкоматов после того, как были выдвинуты обвинения в преступных злоупотреблениях и коррупции.

В суд было передано 21 обвинение против 35 человек, ещё 58 человек были определены в качестве подозреваемых. Кроме того, было задокументировано получение взяток на сумму около $110 тыс. и наложен арест на имущество на сумму около $88 тыс. По имеющимся данным, за подделку документов уже арестовано в общей сложности 7 тыс. человек.

«Серьёзным препятствием является неопределённость того, что ожидает человека в случае мобилизации. Когда речь идёт о военной службе, большинство людей не хотят играть в лотерею, они хотят принимать решения самостоятельно», — говорит Ольга Бандривская из «Лобби Х». Уменьшит ли это в будущем число выезжающих из страны, пока неясно.

По данным пограничной службы, за этот период было выявлено почти 300 преступных групп и лиц, специализирующихся на нелегальной перевозке людей через границу.

Если вы не хотите покидать страну и не получаете освобождения от службы, у вас есть другой вариант: в некоторой степени ветераны войны могут сами выбирать, на какую службу им поступать. Они могут воспользоваться платформой «Лобби X» и подать заявку на участие в бригадах, соответствующих их квалификации. Украинское правительство хочет поощрять, в частности, добровольцев подавать заявки на службу. Однако и это, судя по всему, не так просто: Александр Антонов, военнослужащий медицинского подразделения 112-й бригады, сообщил, что получил подтверждение, но вербовщики хотели сначала направить его в другое место.

Тенденция к подаче заявлений непосредственно на службу или в полк была ускорена также в связи с коррупционными скандалами в официальных призывных пунктах. Однако не все офицеры с энтузиазмом относятся к предложению, которое министр обороны Рустем Умеров продлил до 2028 года всего неделю назад.

Опытные украинские военные считают, что такая свобода выбора — роскошь в условиях военных действий нынешнего масштаба. «Командиры лучше знают, какая работа им нужна и куда направить своих людей, чтобы использовать их наилучшим образом. Только они видят общую картину», — считает Борис Дончанин, украинский солдат из 67-й механизированной бригады.