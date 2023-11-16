СТРАНА: словацкие перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной

Словацкие автоперевозчики по примеру польских коллег собираются заблокировать границу с Украиной. Как передаёт «СТРАНА.ua», в письме Союза автоперевозчиков Словакии министерству транспорта отмечается, что блокада начнётся, если Еврокомиссия не вернёт выдачу коммерческих разрешений на перевозку в рамках Европейского союза. По мнению перевозчиков, министерство на протяжении длительного времени не учитывает грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.

Вторую неделю польские перевозчики блокируют границу с Украиной. Как пишет «СТРАНА.ua», к ним намерены присоединиться перевозчики из Словакии. Они заявили, что могут заблокировать пересечение границы со своей стороны.

В письме Союза автоперевозчиков Словакии министерству транспорта отмечается, что блокада всё же произойдёт, если Еврокомиссия не вернёт выдачу коммерческих разрешений на перевозку в рамках Европейского союза. По мнению перевозчиков, министерство на протяжении длительного времени не учитывает грузовые перевозки. Более того, полностью игнорирует проблему.

«Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудим проблемы с украинскими перевозчиками, не требующими разрешений на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики», — заявили в Союзе автоперевозчиков Словакии.

Как напоминает издание, накануне словацкие СМИ уже начали сообщать о скоплении грузовиков, которые едут на Украину, на пограничном переходе «Вышне Немецке — Ужгород».