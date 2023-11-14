Breizh Info: польские перевозчики требуют разорвать транспортное соглашение ЕС с Украиной

В Польше дальнобойщики требуют отменить льготы для украинских фур, обвиняя их в переманивании клиентов и незаконном каботаже, пишет Breizh Info. Компании-перевозчики заблокировали три главных КПП на границе с Украиной и угрожают продолжать бойкот до января, если власти не прислушаются к их требованиям.

В Польше продолжается протест компаний-перевозчиков, которые требуют ввести ограничения для украинских фур из-за нечестной конкуренции, пишет Breizh Info. Польские дальнобойщики блокируют три основные КПП на украинской границе, разрешая проехать только пассажирскому, гуманитарному и военному транспорту, и обещают продолжать бойкот до 6 января, если власти не прислушаются к их требованиям.

Как напоминает издание, после начала СВО Брюссель и Киев заключили соглашение об упрощении «перевозки грузов между ЕС и Украиной». Благодаря ему украинским грузовикам больше не нужно разрешение на въезд: за год они в пять раз чаще пересекали границу.

Протестующие компании-перевозчики утверждают, что такие меры по поддержке украинской экономики вредят местному бизнесу. Договор не снимает запрет с каботажа на территории Евросоюза, однако один из участников бойкота утверждает, что «большинство [украинских] фур прибывают в Польшу пустыми — они загружаются в Польше и развозят их по всей Европе».

Один из протестующих утверждает в интервью The Financial Times, что украинские дальнобойщики не обязаны соблюдать европейское законодательство по транспортным перевозкам и работают «на собственных условиях». В то же время польским перевозчикам приходится постоянно приспосабливаться к новым пошлинам, которые вводит ЕС. Собеседник газеты также пожаловался, что на КПП со стороны Украины действует электронная очередь для желающих попасть в Польшу, в которой время ожидания составляет 11—12 дней.