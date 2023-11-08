Politico: польские дальнобойщики нанесли ещё один «удар в спину» Украине

Польские дальнобойщики заблокировали три пропускных пункта на границе с Украиной, сообщает Politico. Водители требуют отменить послабление Евросоюза для украинских перевозчиков из-за невозможности конкурировать с ними. Защищая свои интересы, протестующие требуют восстановить ограничения для украинцев, которые действовали до начала военной операции.

Польские дальнобойщики блокируют пограничные переходы с Украиной в знак протеста, передаёт Politico. Протесты вызваны соглашением с ЕС, которое открывает доступ в страну украинским перевозчикам — из-за низких цен на их услуги польские водители несут значительные убытки и вынуждены сокращать свою деятельность.

Как отмечает издание, это уже второе столкновение между Польшей и Украиной после спора об импорте сельскохозяйственной продукции. Ранее Варшава на официальном уровне запретила импорт украинского зерна, чтобы защитить своих фермеров от наплыва дешёвой продукции из соседней страны. В отличие от этого запрета, протесты дальнобойщиков правительством не санкционированы.

С понедельника протестующие перекрыли три ключевых пограничных перехода и заявили, что намерены остановить коммерческое движение до тех пор, пока правительство в Варшаве и ответственные лица в Брюсселе не восстановят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, действовавшие до начала военной операции.

По данным польской транспортной отрасли, в этом году украинские грузовики пересекли польскую границу уже почти 900 тыс. раз, в то время как до февраля 2022 года в Польшу въезжало около 180 тыс. грузовиков в год. Более того, польские дальнобойщики жалуются на то, что украинцы перевозят грузы не только внутри Польши, но и осуществляют перевозки между Польшей и третьими странами.

Как заявил президент польской отраслевой организации Transport i Logistyka Polska Мацей Вроньский, протесты возникли «спонтанно»: «Люди просто устали», — уверен он. На данный момент польское правительство не в силах остановить забастовку, которая стала «болезненным ударом в спину Украине», пишет Politico.