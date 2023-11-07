Reuters Оригинал

Reuters: польские перевозчики блокируют погранпереходы на границе с Украиной

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Польские перевозчики перекрыли движение через три пункта пропуска на границе с Украиной, передаёт Reuters. Протестующие требуют вернуть для перевозчиков с Украины необходимость получать коммерческие разрешения и ограничить их количество.
Reuters: польские перевозчики блокируют погранпереходы на границе с Украиной
АР
Польские перевозчики перекрыли движение через пункты пропуска на границе с Украиной в знак протеста против бездействия правительства в ответ на то, что польские предприниматели проигрывают место на рынке перевозок конкурентам с Украины, сообщает Reuters.
 
Отмечается, что несколько десятков перевозчиков начали блокаду трёх пограничных переходов и пропускают только по одному грузовику в час. Они перекрыли дороги автомобилями и пропускают только легковые машины, автобусы, грузовики с животными, а также гуманитарную и военную помощь для Украины.
 
Как напоминает новостное агентство, перевозчиков с Украины освободили от получения разрешений на пересечение польской границы после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Протестующие требуют вернуть для них необходимость получать коммерческие разрешения, а также ограничить количество украинских перевозчиков, доведя его до уровня, который фиксировался до начала украинского конфликта.
 
Перевозчики сравнили свою ситуацию с польскими фермерами, которые добились уступок от правительства после того, как пожаловались на наплыв дешёвого украинского зерна.
 
По данным Министерства инфраструктуры Украины, в среднем от 40 тыс. до 50 тыс. грузовиков пересекают границу с Польшей в месяц через восемь пунктов пропуска, что вдвое больше, чем до конфликта. Ведомство отмечает, что Украина экспортирует через Польшу столько товаров, сколько через все остальные соседние страны, вместе взятые.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Reuters США Северная Америка
теги
граница Польша протест Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров