Reuters: польские перевозчики блокируют погранпереходы на границе с Украиной

Польские перевозчики перекрыли движение через три пункта пропуска на границе с Украиной, передаёт Reuters. Протестующие требуют вернуть для перевозчиков с Украины необходимость получать коммерческие разрешения и ограничить их количество.

Польские перевозчики перекрыли движение через пункты пропуска на границе с Украиной в знак протеста против бездействия правительства в ответ на то, что польские предприниматели проигрывают место на рынке перевозок конкурентам с Украины, сообщает Reuters.

Отмечается, что несколько десятков перевозчиков начали блокаду трёх пограничных переходов и пропускают только по одному грузовику в час. Они перекрыли дороги автомобилями и пропускают только легковые машины, автобусы, грузовики с животными, а также гуманитарную и военную помощь для Украины.

Как напоминает новостное агентство, перевозчиков с Украины освободили от получения разрешений на пересечение польской границы после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Протестующие требуют вернуть для них необходимость получать коммерческие разрешения, а также ограничить количество украинских перевозчиков, доведя его до уровня, который фиксировался до начала украинского конфликта.

Перевозчики сравнили свою ситуацию с польскими фермерами, которые добились уступок от правительства после того, как пожаловались на наплыв дешёвого украинского зерна.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, в среднем от 40 тыс. до 50 тыс. грузовиков пересекают границу с Польшей в месяц через восемь пунктов пропуска, что вдвое больше, чем до конфликта. Ведомство отмечает, что Украина экспортирует через Польшу столько товаров, сколько через все остальные соседние страны, вместе взятые.