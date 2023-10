G&M: в преддверии выборов в Польше усилилась антиукраинская риторика

Как рассказали журналистам издания The Globe and Mail приехавшие в Польшу украинцы, вначале многие поляки делали им гуманитарные пожертвования и помогали найти крышу над головой. Однако с приближением выборов и активизацией жёстких предвыборных дебатов, по их словам, эта поддержка заметно ослабла. А некоторые слои населения в Польше даже демонстрируют открытую враждебность по отношению к выходцам с Украины, отмечается в статье.

В преддверии национальных выборов, запланированных на 15 октября, в Польше заметно усилилась антиукраинская риторика, сообщает европейский корреспондент The Globe and Mail Пол Уолди. Как рассказали проживающие там выходцы с Украины, сейчас они начали неуютно чувствовать себя, когда разговаривают на украинском языке на публике, поскольку иногда это приводит к неприятным последствиям.



После начала российской спецоперации Польша стала одним из наиболее активных сторонников Украины и до сих пор принимает около миллиона прибывших оттуда беженцев, поясняется в статье. Однако опросы показывают, что за последнее время отношение общественности к украинцам резко изменилось.



Проведённое вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center исследование общественного мнения в Польше показало, что если в 2022 году около 80% поляков выступали в поддержку приёма украинских беженцев, то в этом году их доля сократилась до 52% респондентов. Общее ухудшение отношений с Украиной стало одной из ключевых проблем, а по мере приближения выборов антиукраинские настроения в Польше накаляются, отмечается в статье.



Крайне правая партия «Конфедерация» в рамках своей предвыборной кампании даже пообещала сократить все финансовые льготы для украинских беженцев, а также уменьшить объём военной и гуманитарной помощи соседней стране. «Нам нужно начать беспокоиться о собственной стране, а не об Украине. Мы отдаём им слишком много», — заявил в интервью один из сторонников этой партии, 33-летний ИТ-консультант из Варшавы Кароль Ковальски.



Похожего мнения придерживается и 33-летняя мать двоих детей Эльжбета Дилан, отмечается в статье. По её словам, она устала от того, что украинские беженцы сразу же получают многие социальные льготы, такие как государственная пенсия, в то время как полякам для этого приходится сначала работать несколько лет. «Мы гордимся тем, что можем им помочь. Но мы считаем, что наше правительство совершило большую ошибку», — подчеркнула она.



По статистике, пока «Конфедерация» набирает лишь около 10% голосов избирателей. Однако если итоговые результаты выборов действительно будут настолько близкими между главными соперниками, как многие ожидают, тогда эта партия может приобрести влияние в правящей коалиции, отмечается в статье.



Правящая польская партия «Право и справедливость», которая ранее считалась одним из самых ярых сторонников Украины в Европейском союзе и НАТО, также смягчила свою позицию и пообещала прекратить предоставлять социальные льготы для беженцев. «Давайте вспомним о том, что эти правила носят временный характер и срок их действия истекает в начале следующего года», — заявил представитель этой партии Пётр Мюллер.



Свою предвыборную кампанию «Право и справедливость» во многом строит на обещаниях обеспечить стабильность и национальную безопасность. Однако во вторник пара старших армейских офицеров, включая главу оперативного командования, подали в отставку вместе с десятком других офицеров. По сообщениям польских СМИ, это связано с тем, что в верхах образовались разногласия, касающиеся оперативных решений и попытки правящей партии политизировать Вооружённые силы.



Обострившийся спор между Польшей и Украиной по поводу поставок зерна также ухудшил отношения между странами, говорится в статье. Польские фермеры были в ярости из-за огромного количества украинского зерна, которое должно было транзитом отправиться в страны Африки и Ближнего Востока. Однако из-за ряда возникших проблем основная часть этого зерна скопилась в элеваторах в Польше, что привело к падению цен и создало большие сложности для местных производителей.



В результате правительство Польши решило запретить импорт украинского зерна и продуктов питания, за исключением тех случаев, когда такие поставки транзитом следуют через территорию страны без остановок. Киев в ответ подал иск против Варшавы во Всемирную торговую организацию, напоминает The Globe and Mail.



Эти разногласия ещё больше обострились в прошлом месяце, когда Владимир Зеленский заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций, что некоторые друзья Украины в Европе «разыгрывают солидарность в политическом театре, создавая триллер из зерна». Он также выдвинул обвинения в том, что «на самом деле они помогают подготовить почву для московского актёра».



Такие комментарии Зеленского привели польских политиков в ярость. Премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал эти заявления оскорблением в адрес поляков и намекнул, что Варшава может прекратить отправлять оружие на Украину. А президент Польши Анджей Дуда пошёл ещё дальше и заявил: «Украина ведёт себя как утопающий, цепляющийся за всё, что только может. Тонущий человек чрезвычайно опасен; он может утащить тебя на глубину».



В то же время некоторые эксперты считают всё это лишь предвыборной риторикой. По мнению Даниэля Шелиговского, который занимает должность старшего научного сотрудника по Украине в Польском институте международных отношений, отношения между этими двумя странами по-прежнему остаются крепкими.



По его словам, вся эта предвыборная шумиха не меняет того факта, что связи между Польшей и Украиной имеют под собой прочную и надёжную основу. «Единственное изменение может заключаться в том, что Польша больше не будет настолько активно поддерживать Украину», — заключил Шелиговский в интервью The Globe and Mail.