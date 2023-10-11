Польский политик: мы выставим Украине счёт, благодарность — это не валюта в международных отношениях
В отношениях с Украиной Польша будет защищать свои экономические интересы, заявил во время дебатов на Polsat News политик от партии «Конфедерация» Радослав Фогель. «Наши отношения с Украиной и другими государствами должны преследовать прежде всего польские национальные интересы. Сегодня, скорее всего, ни у кого нет сомнений в том, что независимая Украина, которая сдерживает российское вторжение, отвечает национальным интересам Польши. Однако одновременно Польша будет защищать свои собственные интересы, интересы своих фермеров и экономические интересы там, где они находятся под угрозой. Одно нисколько не исключает второе», — объяснил он.
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