Польский политик: мы выставим Украине счёт, благодарность — это не валюта в международных отношениях

Отношения с Украиной должны прежде всего отвечать польским национальным интересам и базироваться на политическом реализме, уверены политики от партии «Конфедерация». Во время предвыборных дебатов на Polsat News они призвали выставить счёт Киеву за свою помощь и поставить чёткие требования. Такой шаг вызовет уважение к Польше на международной арене.

В отношениях с Украиной Польша будет защищать свои экономические интересы, заявил во время дебатов на Polsat News политик от партии «Конфедерация» Радослав Фогель. «Наши отношения с Украиной и другими государствами должны преследовать прежде всего польские национальные интересы. Сегодня, скорее всего, ни у кого нет сомнений в том, что независимая Украина, которая сдерживает российское вторжение, отвечает национальным интересам Польши. Однако одновременно Польша будет защищать свои собственные интересы, интересы своих фермеров и экономические интересы там, где они находятся под угрозой. Одно нисколько не исключает второе», — объяснил он.

«Именно поэтому мы поддерживаем Украину, потому что мы не хотим дать своего согласия на неоимперскую политику России», — заявил политик. По его словам, хотя Польша не согласна с нарушением норм международного права и насильственным изменением границ в Европе, она не намерена жертвовать польскими сельскохозяйственными интересами.

«Мы выступаем за политический реализм: помощь — да, привилегии — никаких», — добавила его коллега по партии Анна Брылка. По её мнению, эмбарго в отношении зерна недостаточно, его необходимо расширить. «Уважаемые, благодарность — это не валюта в международных отношениях. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счёт за нашу помощь. «Конфедерация» подсчитала и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых — и «Конфедерация» поставит Украине ясные и жёсткие условия», — предупредила она.

Политик рассказала, что Польша будет требовать отзыв украинской жалобы в ВТО, прекращение украинизации торговли, эксгумацию жертв Волынской резни и участие Польши в восстановлении Украины после окончания конфликта.