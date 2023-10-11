Несмотря на провокации Владимира Зеленского на польском направлении, Варшава продолжит поддерживать Киев, уверен бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич. В беседе с Telewizja Republika политик, однако, предупредил, что своего согласия на украинско-немецкий союз Польша не даст, потому что он рикошетом ударит по её безопасности. Германия «продаст» Украину обратно России, предупредил он.

Экс-министр обороны Польши Антони Мацеревич прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского, который неоднозначно и достаточно провокационно высказался на тему польско-российских отношений. «На самом деле это действие президента Зеленского привело к тому, что большая часть поляков была шокирована, потому что за последние два года они посвятили огромную часть своей жизни, оказывая помощь украинцам... Позиция польского государства, однако, однозначная, мы будем защищать Украину», — сказал он в интервью Telewizja Republika.

Одновременно он заметил, что курс, взятый Зеленским на украинско-немецкий союз, просто-напросто неприемлем для Польши, и у неё на это есть две причины. «Во-первых, потому что он направлен против Польши. Во-вторых, что самое существенное, он фактически направлен против Украины. Нет никаких сомнений в том, что если они получат власть на Украине, то просто продадут её россиянам и доведут дело до ситуации, в которой Польша окажется в ещё более драматическом положении. Это очень глубокая стратегическая ошибка господина Зеленского. Я надеюсь, что господин Зеленский и его советники поймут, что без поддержки Польши Украина утратит свою независимость, а не вернёт её», — пояснил Мацеревич.

В беседе с Telewizja Republika политик также прокомментировал эскалацию израильского конфликта. По его оценкам, нет сомнений в том, что эта операция направлена ​​на изменение геополитической структуры, на то, чтобы США переключили своё внимание с Украины на Израиль. Мацеревич видит в этом след России, которая намерена участвовать в мирных переговорах. Более того, он указал на то, что полтора миллиона граждан Израиля — это люди, которые приехали из Российской Федерации, поэтому они представляют собой «особую» часть населения.