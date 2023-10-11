Экс-министр обороны Польши: Германия продаст Украину России
Экс-министр обороны Польши Антони Мацеревич прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского, который неоднозначно и достаточно провокационно высказался на тему польско-российских отношений. «На самом деле это действие президента Зеленского привело к тому, что большая часть поляков была шокирована, потому что за последние два года они посвятили огромную часть своей жизни, оказывая помощь украинцам... Позиция польского государства, однако, однозначная, мы будем защищать Украину», — сказал он в интервью Telewizja Republika.
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