«Давайте спишем на то, что она модель»: кандидат в польский сейм заявила, что у Украины нет и малейших шансов
Сегодня лидер партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак сообщил в беседе с Polsat News, что готовится участвовать в дебатах на TVP. Он также сослался на спорное заявление одной из кандидатов от своей партии, Самуэлы Торковской, которая в интервью порталу goniec.pl отказалась отвечать на вопрос о том, кому бы она желала победить в украинском конфликте, сообщает Wprost.
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