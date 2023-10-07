«Давайте спишем на то, что она модель»: кандидат в польский сейм заявила, что у Украины нет и малейших шансов

Польша не может «слепо жертвовать» своими национальными интересами, рассчитывая на дружбу с Украиной, потому что такой дружбы нет, никогда не было и, боюсь, не будет, заявил лидер партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак. Одновременно он предложил не принимать близко к сердцу слова модели, кандидата от своей партии в сейм, которая в ходе одного из выступлений заявила о неизбежном поражении Киева, сообщает Wprost.

Сегодня лидер партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак сообщил в беседе с Polsat News, что готовится участвовать в дебатах на TVP. Он также сослался на спорное заявление одной из кандидатов от своей партии, Самуэлы Торковской, которая в интервью порталу goniec.pl отказалась отвечать на вопрос о том, кому бы она желала победить в украинском конфликте, сообщает Wprost.

«Я не скажу, потому что мы в разгаре кампании и это было бы политически некорректным», — подчеркнула она. Одновременно Торковская указала на то, что у Украины нет шансов на победу с Россией. «Вы думаете, что у Украины есть какие-либо шансы с Россией? Давайте не будем наивными: Россия ещё не использовала и 15 процентов своей силы», — добавила она.

Кшиштоф Босак рассказал про своё отношение к словам кандидата. «Думаю, можно простить модели то, что она не так сильно интересуется международной политикой», — предложил он. Босак также заверил, что в его партии много кандидатов с разными мнениями. На вопрос ведущего, не является ли проблемой присутствие в списке человека, не проявляющего интереса к этой сфере, он заявил: «Проблема появится, когда госпожа Торковская будет в сейме».

«Наш государственный интерес состоит в том, чтобы Россия не завоевала Украину», — объяснил политик. Одновременно он подчеркнул, что Польша не может «слепо жертвовать» своими национальными интересами, рассчитывая на дружбу с Киевом... Такой дружбы нет, никогда не было и, боюсь, не будет», — подытожил он.

Wprost напоминает, что Самуэла Торковская — это участница одного из выпусков шоу Top Model, известная своими скандальными высказываниями.