Польский журналист: американский избиратель больше заинтересован в Израиле, нежели в Украине

Обострение ближневосточного конфликта, вне всяких сомнений, повлияет на уровень заинтересованности США не только Украиной, но и всем остальным миром, считает польский журналист Ежи Хащчиньский. В беседе с Gazeta.pl он объясняет, что ответные удары Израиля по ХАМАСУ будут неслыханно масштабными, а США не смогут тратить целое состояние на украинском и израильском направлении.

Эта операция ХАМАС была невиданных масштабов, поэтому и ответ Израиля должен быть обширным, считает польский журналист Ежи Хащчиньский. «Израиль будет вынужден совершать в умноженном варианте то, что он делал всегда, — то, что журналисты и аналитики называют «подрезать траву». То есть заниматься ликвидацией военачальников ХАМАСА. Они «подстригают траву», и трава вырастает снова через несколько лет. Сейчас мы видим, что она очень быстро «отрастает», поэтому необходимо будет уничтожить гораздо больше, фактически полностью уничтожить ХАМАС», — пояснил он в беседе Gazeta.pl.

На вопрос портала, ослабеет ли сейчас заинтересованность США конфликтом на Украине и в целом пропадёт ли у неё интерес к тому, что происходит за границей, аналитик ответил следующее: «К сожалению, всё указывает на то, что это будет за счёт Украины. Американский электорат перед выборами, конечно, точно больше заинтересован Израилем, нежели Украиной. Одновременно невозможно тратить десятки миллиардов в двух местах».