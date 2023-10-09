MSNBC: ВМС США поддержат Израиль своим присутствием

Американские власти пока не говорят о прямом участии США в израильском конфликте, однако направляют в регион военные корабли и авиацию, передаёт MSNBC. Речь идёт, прежде всего, об авианосной ударной группе «Джеральд Форд», а также об истребителях-штурмовиках, оснащённых средствами разведки и радиоэлектронной борьбы.

Обратимся к корреспонденту MSNBC в Пентагоне Кортни Кьюб. Рада вас видеть, Кортни. Что нам известно об американской военной поддержке в регионе? Насколько масштабным может быть это военное присутствие, насколько близко к Израилю? И какой важный сигнал оно подаёт?



КОРТНИ КЬЮБ, корреспондент MSNBC в Пентагоне: Это и масштабное присутствие, и очень существенные возможности, предоставленные Соединёнными Штатами. Начиная с моря: туда будет отправлена… то есть, на самом деле, она уже в пути… авианосная ударная группа «Джеральд Форд». Это сам авианосец «Форд», а также крейсер с управляемым ракетным оружием и четыре эсминца, тоже с управляемым ракетным оружием. У них есть возможности запуска ракет, есть торпеды. И эти ракеты могут не только поражать наземные цели, они могут также применяться для противоракетной обороны. Скажем так, если к ним будет отправлена ракета, у них есть ракеты, которые могут её перехватить.



Вдобавок к этому на авианосце и на некоторых из кораблей есть самолёты с неизменяемой геометрией крыла, вертолёты и даже разведывательные летательные аппараты. Шесть тысяч военнослужащих ВМС. Огромные возможности на море. Это в большой степени демонстрация присутствия, силы, поддержки Израиля на море.



Но в дополнение к этому США также отправляют авиацию. По словам американских официальных лиц, в регион прибудут ещё приблизительно 20—25 летательных аппаратов, в их числе будут F-15, F-16, A-10 — всё это истребители-штурмовики. Всё это, повторюсь, в дополнение к F-18, которые есть на авианосце в восточной части Средиземного моря. Но, помимо этого, США направляют F-35. Это важно потому, Алекс, что это не просто штурмовая авиация, они также оснащены средствами разведки и наблюдения с очень широким функционалом. Кроме того, у них есть возможности радиоэлектронной борьбы, это в том числе создание помех.



Итак, США направляют в регион огромный комплекс сил и средств. И это не только потенциал для сдерживания дальнейших атак со стороны ХАМАС и возможных союзников ХАМАС. Это ещё и даёт возможность в случае необходимости принять ответные меры. Опять-таки, подчёркиваю, на данном этапе официальные лица, с которыми я беседовала, не говорят об активном участии США в наземном конфликте в Израиле. Но они направляют туда силы и средства, которые при необходимости могут оказать поддержку Израилю. Алекс?



Дата выхода в эфир 08 октября 2023 года.