Times: ушёл в отрыв — у Китая судостроительных мощностей в 230 раз больше, чем у США

Китай — мировой лидер в сфере судостроения и в плане производства — опережает Соединённые Штаты с огромным отрывом, сообщает Times со ссылкой на данные разведки ВМС США. В частности, у Пекина судостроительных мощностей в 230 раз больше, чем у Вашингтона, говорится в статье.
Китай — это сейчас ведущая судостроительная держава в мире, причём отрыв его настолько велик, что затмевает возможности Соединённых Штатов по производству боевых кораблей и подводных лодок, сообщает The Times со ссылкой на последние данные разведки ВМС США.
В частности, по сведениям разведки, у КНР судостроительные мощности в 230 раз выше, чем у США.
Согласно слайду, который оказался в распоряжении портала The War Zone и подлинность которого подтвердили в Пентагоне, у Китая достаточно мощностей для постройки судов общим водоизмещением 23,25 млн тонн по сравнению с менее чем 100 тыс. тонн у США.
Один только судостроительный завод в Даляне, что на северо-востоке Китая, обладает большей мощностью, чем у всех семи американских верфей, вместе взятых, заявил в феврале министр ВМС США Карлос дель Торо.
В то время как у КНР всего три авианосца, по сравнению с 11 у США, темпы пекинской программы строительства военных кораблей настолько высоки, что к 2035 году военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) должен иметь 475 боевых кораблей, то есть на 120 больше, чем сейчас. Предположительно, китайский флот будет включать пять авианосных ударных групп.
Разрыв в количестве боевых кораблей между Китаем и США вызывает такую тревогу, что в американском конгрессе и в ВМС уже настаивают на необходимости ускорить собственную программу строительства. В настоящее время количество боевых кораблей ВМС США составляет 296 единиц, отмечает издание.
В своём предложении по бюджету на 2024 год ВМС США запросили $32,8 млрд на закупку девяти военных кораблей, в том числе одной атомной подводной лодки класса Columbia, двух ударных субмарин класса Virginia, двух эсминцев класса Arleigh Burke и двух фрегатов класса Constellation.
Тем не менее из эксплуатации вскоре должны быть выведены 11 кораблей ВМС США. В рамках пятилетней программы строительства планируется производить ежегодно 11 новых кораблей. Но даже при таких темпах, с учётом выводимых из эксплуатации судов, к 2060-м годам у США будет всего 385 боевых кораблей, отмечает The Times.
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