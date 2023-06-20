Sky News: «ведём войну за таланты» — британский подводный флот столкнулся с кадровым голодом

В недавнем интервью глава ВМФ Великобритании Бен Ки признал, что подводный флот, который играет ключевую роль в безопасности страны, испытывает трудности с набором персонала. Адмирал связал эту проблему с сокращением числа военно-морских династий и нежеланием потенциальных новобранцев надолго терять контакты с родными, как того требует служба на АПЛ, сообщает Sky News.

Британский подводный флот, играющий ключевую роль в стратегических ядерных силах страны, испытывает трудности с набором кадров. С таким «неожиданно откровенным» признанием выступил глава Королевского флота адмирал Бен Ки, сообщает Sky News.

«Я не собираюсь сидеть и говорить, что у нас нет отбоя от людей (желающих поступить на службу. — ИноТВ)», — сказал в недавнем интервью Ки. Он связал эту проблему с тем, что в Соединённом Королевстве отсутствуют дебаты о том, что ядерный статус страны является основой её безопасности.

Королевский подводный флот, также известный как бесшумный флот, насчитывает четыре АПЛ типа Vanguard, вооружённые баллистическими ракетами. Кроме того, в его распоряжении находятся атомные субмарины типа Astute, несущие на борту обычные боеголовки, поясняет телеканал.

Vanguard поочерёдно проводят многомесячные тайные миссии в открытом море. Их основная задача состоит в том, чтобы в случае необходимости Великобритания всегда имела возможность развернуть ядерное оружие, подчёркивает Sky News.

Этот непрерывный морской фактор устрашения существует с 1969 года. Его цель — удержать противника от использования ядерного оружия против Соединённого Королевства под угрозой гарантированного взаимного уничтожения.

Но для поддержания этого фактора требуется достаточное количество подводников. И они должны быть готовы регулярно проводить месяцы в море без возможности связаться с домом, часто даже не зная, в какой точке мира они дислоцируются, отмечает Sky News.

Ки рассказал, что ВМФ инвестирует в информационные группы, которые должны объяснить потенциальным новобранцам, как выглядит жизнь на подводной лодке. В более широком смысле, по словам адмирала, его служба активно ищет пополнение, поскольку начинает восстанавливать личный состав после десятилетий сокращений, вызванных оптимизацией затрат.

«Мы фактически ведём войну за таланты в нашей стране — в этом нет большого секрета», — заявил первый морской лорд. При этом, по его мнению, одна из трудностей состоит в том, что при населении страны в 65 млн человек в британских ВМФ служат всего 29 тыс, и лишь немногие из них происходят из военно-морских династий.

Вдобавок новобранцы часто ждут большего в плане общения с любимыми людьми. Но добиться непрерывной связи с близкими во время службы на подводных лодках невозможно, отметил адмирал.

Комментарии Ки о наборе экипажей субмарин прозвучали на фоне стремлений королевских ВМФ расширить свой флот АПЛ. Всё это происходит в рамках нового стратегического партнёрства с Австралией и США, которое также потребует большего количества подводников, обращает внимание Sky News.