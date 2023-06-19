DM: «до жалости слабый» — экс-глава ВМС Соединённого Королевства дал нелестную оценку британскому флоту

Бывший Первый морской лорд Великобритании адмирал Адам Вест заявил, что британские ВМС слишком слабы, чтобы обеспечивать оборону страны и защищать морские пути, пишет Daily Mail. По словам Веста, из-за постоянных сокращений бюджета в британском флоте осталось слишком мало кораблей для выполнения всех задач.

Бывший глава ВМС Великобритании адмирал Алан Вест крайне резко отозвался о нынешнем состоянии британского флота, назвав его «до жалости слабым», пишет Daily Mail. По мнению адмирала, из-за уже много лет сокращающихся бюджетов, кадровых проблем и отсутствия чёткого планирования ВМС Соединённого Королевства просто не в состоянии выполнять все свои задачи.

«У нас до жалости мало кораблей, — заявил Вест в беседе с корреспондентом издания. — У нас не хватает кораблей ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения совместно с нашими союзниками безопасности морских торговых путей, — а это для нашей страны имеет огромное значение».

«Опасность в том, что мы забыли, что являемся морской державой, которая зависит от моря: больше 90 процентов нашего импорта и экспорта идёт морем; у нас есть огромная сеть кабелей, ведущих и на другой берег Атлантики, и в Европу; нельзя забывать и о трубопроводах, которые доставляют газ в страну, — продолжил британский адмирал. — Всё это ищут русские, что нам прекрасно известно, — и это должно быть для нас серьёзным поводом беспокоиться».

«У ВМС Великобритании слишком долго не хватало денег — и я боюсь, что в новой Белой книге по вопросам обороны на решение всех проблем также выделят слишком мало средств», — подытожил Вест.

Как отмечается в материале Daily Mail, ранее Минобороны Великобритании опубликовало документы, из которых следует, что из 12 имеющихся у британских ВМС фрегатов типа 23 целых три за весь прошлый год вообще не выходили в море, а ещё один покидал порт базирования всего на 21 день. Кроме того, согласно тем же документам, из шести британских эсминцев типа 45 один весь год простоял на ремонте в доке, а ещё один выходил в море лишь на 18 дней.

Британский флот должен был в этом году получить новые фрегаты типа 26, однако их принятие на вооружение решено было отложить до конца 2028 года, напоминает корреспондент DM.