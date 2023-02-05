Telegraph: «элементарная ошибка» — у британского авианосца «Принц Уэльский» вскрылись новые недостатки

Королевскому ВМФ пришлось вновь отложить ввод в строй своего нового боевого корабля. У судна стоимостью £3 млрд, на оборудовании которого ранее находили «трещину», оказались смещены валы правого и левого бортов, сообщает The Daily Telegraph.

Министерство обороны Великобритании столкнулось с очередным конфузом. Выход авианосца «Принц Уэльский» в море опять отложен на неопределённый срок после того, как инженеры обнаружили в его конструкции «элементарные» ошибки, сообщает The Daily Telegraph.

По информации издания, у военного корабля стоимостью £3 млрд оказались смещены валы правого и левого бортов. Подобный дефект может привести к износу и, в крайних случаях, к поломке деталей, что уже происходило на «Принце Уэльском» осенью.

В прошлом году «эпохальную миссию» нового авианосца Королевского флота в США отменили из-за проблемы с гребным валом. Затем пришлось отложить и отправку судна на ремонт в Шотландию, поскольку в его механизме обнаружили «трещину», напоминает The Daily Telegraph.

Капитан Королевского флота в отставке Том Шарп сказал в интервью изданию, что выравнивание валов является «надёжно отработанным» элементом, который необходимо учитывать, особенно в случае постройки такого сложного и большого корабля, как «Принц Уэльский». «Это элементарная ошибка», — заявил офицер. «Я удивлён, что это смещение не заметили во время сборки или затем в море, когда всё стало ещё хуже», — добавил он.

«С авианосцем «Королева Елизавета» всё в порядке, из чего следует, что «Принц Уэльский» подвергался менее строгим испытаниям во время постройки и при выходе в море», — предположил Шарп.Он признал, что подобное нередко происходит с кораблями второго класса, но назвал ситуацию с новым авианосцем «неудовлетворительной».

непростительной» ошибкой. Ранее на этой неделе Министерству обороны пришлось объяснять , почему инженер, работавший на атомной подводной лодке типа «Вэнгард», «чинил» сломанные болты на трубах системы охлаждения ядерного реактора с помощью суперклея. Критики назвали произошедшее «» ошибкой.

Кроме того, не утихают споры вокруг бронемашин «Аякс», на производство которых выделили £5,5 млрд. Палата общин выпустила отчёт, в котором говорилось, что инициатива была «несовершенной с самого начала» и что Минобороны «в очередной раз допустило фундаментальные ошибки» при планировании и управлении крупной программой закупок.

Парламентское расследование, возглавляемое депутатом Марком Франсуа, изучит, какие промахи допускало ведомство при закупках на сотни миллионов фунтов за последние десятилетия. «Украинский конфликт полностью меняет правила игры, а это означает, что мы должны увеличить наши расходы на оборону, как это уже сделали многие наши союзники по НАТО. Однако дело не только в том, чтобы тратить больше. Речь идёт о том, чтобы добиться лучшего результата за те деньги, которые мы тратим», — пояснил Франсуа.

Между тем прошлогодний отчёт Управления инфраструктуры и проектов, который оценивает основные планы расходов правительства, также нарисовал неутешительную картину для Минобороны. Согласно документу, только 3 из 52 проектов ведомства на общую сумму £194,7 млрд был присвоен зелёный рейтинг, который предполагает их «весьма вероятную успешную реализацию», заключает The Daily Telegraph.