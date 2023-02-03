Sun: нехватка снарядов и старая техника — экс-генерал посетовал на состояние британской армии

Многолетняя экономия негативно сказалась на боеготовности Соединённого Королевства. Бронетехника зачастую находится в плачевном состоянии, а некоторых снарядов может хватить только на день интенсивного применения, пишет на страницах The Sun бывший командующий объединёнными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

Один из лидеров НАТО заявил, что армия Соединённого Королевства уже недостаточно хороша, чтобы находиться в высшей лиге альянса. Как бы ни «шокировала» эта информация, она соответствует действительности. И существующее положение дел необходимо исправить, пишет в статье для The Sun бывший командующий объединёнными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

Британия тратит на оборону больше, чем любая страна ЕС, и уже давно использует для влияния за рубежом свои «храбрые» вооружённые силы. Но многолетнее сокращение расходов привело к их «опустошению», отмечает офицер.

По его словам, после окончания холодной войны подобная экономия имела смысл. Власти страны думали, что ей больше не угрожает вторжение и что они «смогут дружить с Россией», поэтому тратили деньги на здравоохранение, образование и социальное обеспечение.

Но теперь на фоне украинского конфликта стало очевидно, что армии королевства не хватает солдат и подготовки. Ещё одна проблема заключается в том, что возраст большинства её танков, бронемашин и артиллерийских орудий перевалил за 30 лет. Те, что ещё работают, отправляются ВСУ. Многие из тех, что остались, «фактически сломаны», утверждает Бэрронс.

Впрочем, на этом проблемы британской армии не заканчиваются. Годы сокращения производства боеприпасов означают, что запасы некоторых типов основного оружия исчерпаются за один день интенсивного применения, предупреждает генерал.

Ситуация с тренировкой личного состава также далека от идеальной. В прошлом году только половина армии прошла базовые учения на уровне роты, в подразделениях численностью около 100 человек, и почти никто не проходил учения на более высоких уровнях, необходимых для боевой готовности, сетует автор статьи.

По его мнению, британский флот и авиация находятся в лучшей форме. У них «отличное современное оборудование». Но без людей, боеприпасов и запчастей они рискуют превратиться в «блестящую витрину, за которой ничего нет».

Всё это вкупе с международной обстановкой свидетельствует о том, что вооружённые силы Британии нуждаются в модернизации. Причём необходимо вкладывать деньги не только в беспилотники, но и в средства кибернетической и электронной борьбы, считает Бэрронс.

Приоритетными для британской армии должны стать НАТО и Европа, а азиатское направление «может подождать». Ведь каким бы ни был исход украинского конфликта, Россия надолго «останется ожесточённым и агрессивным соседом», утверждает генерал.

«Хорошая новость в том, что затраты на срочный ремонт армии будут довольно скромными. Чтобы её перестроить и чтобы она могла справиться с внезапным нападением России, потребуется дополнительно три миллиарда фунтов стерлингов в этом году и каждый год в течение следующих десяти лет», — отмечает автор статьи.

«Правительствам всегда приходится делать трудный выбор, и это трудный выбор, но его нельзя больше откладывать. Обеспечение безопасности страны является самой важной задачей, которую мы ожидаем от наших министров. Они должны её выполнить», — заключает Бэрронс.