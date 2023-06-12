Sky News: вынуждены выбирать между едой и топливом — кризис стоимости жизни подрывает моральный дух британских военных

Служащие британских вооружённых сил, в том числе Королевских ВВС, оказались в трудном экономическом положении из-за растущей инфляции. Некоторым военным не по карману даже льготная еда в столовых, и поэтому они вынуждены обращаться за помощью в продовольственные фонды. Другие настолько стеснены в средствах, что не могут поехать домой и навестить родных, сообщает Sky News со ссылкой на внутренние документы Минобороны и информированные источники.

Высокая инфляции и растущие расходы подталкивают к кризису британских военнослужащих. В результате им и их семьям приходится прибегать к помощи благотворительных организаций, сообщает Sky News со ссылкой на внутренние документы Минобороны и информированные источники.

По данным телеканала, даже на большой базе Королевских ВВС в Линкольншире, где размещаются эскадрильи реактивных истребителей «Тайфун», существует неофициальный продовольственный фонд. Изначально он создавался для поддержки гражданских лиц в местном сообществе, но теперь используется и военными.

Осведомлённый источник подтвердил, что персонал базы «активно» обращался в организацию. На вопрос, что он думает по этому поводу, собеседник Sky News ответил: «Я невероятно зол и разочарован тем, что мы дошли до того, что личному составу приходилось полагаться на благотворительные агентства, чтобы просто существовать».

Сведения, полученные телеканалом, дают представление о том, как кризис стоимости жизни негативно влияет на оборону страны. В частности, некоторые члены Королевских ВВС вынуждены выбирать между «едой или топливом» и не могут позволить себе поехать домой, чтобы навестить семьи.

В то же время объём запросов в ведущую благотворительную организацию от военнослужащих, ищущих финансовую поддержку, увеличился более чем вдвое. Некоторые из них больше не могут позволить себе даже купить льготную еду в столовой. А одна лётчица, мать-одиночка, четыре дня обходилась без горячего питания, потому что потратила последние деньги на детскую молочную смесь, обращает внимание телеканал.

Лондон предоставляет своим вооружённым силам ряд льгот. Тем не менее проведённый в прошлом году военными капелланами анализ морального состояния Королевских ВВС показал, что определённое количество личного состава обращалось за поддержкой в местные продовольственные фонды. В целом, согласно отчёту, инфляция, а также проблемы с жилыми помещениями, включая неисправное отопление и вредителей, оказались самыми большими факторами, «отрицательно влияющими» на боевой дух британских лётчиков.

Вопрос с жалованьем — ещё один фактор, создающий давление на вооружённые силы, особенно с учётом стремительного роста инфляции. В исследовании капелланов говорится о «чувстве надвигающегося недовольства», поскольку военным могут приказать заменить бастующих работников государственного сектора, требующих повышения зарплаты.

В прошлом финансовом году британское правительство повысило заработную плату военнослужащих на 3,75%, что считается самой большой прибавкой за два десятилетия в процентном отношении. Но с тех пор инфляция на потребительские товары подскочила на 10,4%.

Документы, оказавшиеся в распоряжении Sky News, упоминают ситуацию только внутри Королевских ВВС. Но источники в британском флоте и армии заявили, что персонал этих служб также испытывает аналогичные трудности.

Один из собеседников телеканала признал, что Минобороны пытается делать больше, чтобы помочь военнослужащим, например, оплачивая расходы по уходу за детьми. «Но я подозреваю, что нужно сделать больше, — сказал источник. — До меня доходят истории о моряках, которые не могут вернуться домой в выходные или в отпуск из-за транспортных расходов, а также о персонале, использующем продовольственные фонды или обращающемся в благотворительные организации за помощью, чтобы справиться с долгом».