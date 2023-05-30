Daily Mail: недовольство медиков низкими зарплатами грозит Британии «летом хаоса»

В ближайшие месяцы в Соединённом Королевстве впервые могут состояться скоординированные забастовки медсестёр, младших докторов и консультирующих врачей. Основание для их совместных акций даёт неспособность правительства договориться со специалистами о повышении заработных плат, сообщает Daily Mail.

Руководство Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании готовится к «лету хаоса». Причиной тому утверждения лидеров профсоюзов о том, что 50%-ного повышения заработной платы будет недостаточно, чтобы остановить забастовку старших врачей, пишет Daily Mail.

Представители Британской медицинской ассоциации (BMA) Вишал Шарма и Майк Хенли считают, что даже если правительство предложило бы консультирующим специалистам NHS прибавку в половину нынешней зарплаты, то для них такое повышение стало бы малозначительным. И это притом, что они уже получают £128 тыс в год, отмечает издание.

«Нам нужно начать с нуля и сказать о том, сколько необходимо платить врачу в Великобритании в 2023 году. Мы можем утверждать, что она должна быть на 50 процентов выше, правительство называет свою цифру. Но я должен сказать: даже 50 процентов — это всё равно капля в море по сравнению с Америкой, Австралией и другими странами», — заявил в недавнем интервью Шарма.

«Если учесть 17 лет обучения, стресс, трудности и сложность вашей работы, то вы (как врач. — ИноТВ) стоите каждого пенни. Итак, вопрос ко всем вам: «Что нам делать?» Пойдём ли мы на телепрограмму Newsnight и потребуем ли 50-процентного повышения? Что ж, конечно, я бы так и поступил», — признался Хенли.

Комментарии Шармы и Хенли угрожают обострить ожесточённый спор между министрами и профсоюзами. Более того, на фоне нерешённых разногласий с медсёстрами и младшими врачами в стране впервые повышается вероятность проведения трёх скоординированных забастовок, подчёркивает Daily Mail.

В отличие от медсестёр и младших врачей, консультирующие специалисты ещё не начинали забастовку. Но они, вероятно, поддержат её на профсоюзном голосовании, которое заканчивается в конце июня, поскольку в марте за этот вариант выступили 86% представителей профессии.

Между тем накануне министр здравоохранения Стив Барклай дал понять, что правительство не собирается менять своей позиции по оплате труда медсестёр. Предложение кабмина включает единовременную выплату, эквивалентную 2% зарплаты в текущем финансовом году, и её повышение на 5% в следующем.

Ранее члены Королевского колледжа медсестёр отклонили сделку с правительством, несмотря на то что глава профсоюза Пэт Каллен рекомендовала её принять. В то же время 300 тыс. членов организации проголосовали за продолжение стачек в течение следующих шести месяцев.

Переговоры чиновников с BMA по поводу зарплаты младших врачей также сорвались после того, как профсоюз отклонил предложение о 5%-ном повышении. «Они не отказались от требования в 35 процентов, это ключевой момент», — отметил Барклай.