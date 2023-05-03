NBC: тысячи голливудских сценаристов приняли участие в забастовке с требованием повысить зарплату

Более 11 тыс. сценаристов прекратили работу после того, как переговоры между Гильдией сценаристов США и Альянсом продюсеров кино и телевидения не помогли достичь соглашения. Участники забастовки требуют повысить им оплату труда на фоне инфляции и гарантировать сохранение рабочих мест, особенно на фоне активного внедрения технологий на базе искусственного интеллекта и программ для автоматического написания текстов, передаёт NBC News.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Что мы хотим? Справедливый контракт!



Вместо работы — на пикеты протеста, от побережья до побережья. Сегодня вечером более 11 тысяч сценаристов составляют план, какие шаги предпринять дальше, после того как в ходе переговоров между Гильдией сценаристов США (WGA) и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) так и не удалось заключить сделку в последнюю минуту.



ЖЕНЩИНА: Мы не хотели бы работать бесплатно.



МУЖЧИНА: Всё, чего мы хотим, это просто иметь возможность обеспечивать наши семьи.



В результате пришлось немедленно остановить производство некоторых шоу.



ДЖИММИ ФАЛЛОН, ведущий шоу на NBC: Я люблю вас!



Как было объявлено, вместо вечерних телешоу Late Night Talk и SNL сегодня в эфире будут повторно транслироваться программы в записи. Скорее всего, дневные телепрограммы поступят аналогично.



А если забастовка затянется, то это может повлиять и на телешоу осеннего сезона, и даже на съёмки будущих блокбастеров.



КЭРРИ ДРЕЙК, сценарист: Я не хочу через пять-десять лет остаться без работы.



Как говорят сценаристы, такие как Кэрри Дрейк, на карту фактически поставлена их профессия. В течение нескольких недель профсоюз боролся за выплаты от сервисов потокового вещания, более высокую оплату труда и гарантии защиты рабочих мест, в том числе от внедрения искусственного интеллекта и автоматических программ для написания текстов, таких как Chat GPT.



КЭРРИ ДРЕЙК: Я думаю, очень важно, чтобы это люди рассказывали истории на базе собственного человеческого опыта. А не использовались истории, созданные при помощи алгоритмов.



После забастовки сценаристов, проходившей 15 лет назад, это уже не новый опыт. Однако Гильдия сценаристов США заявляет, что на фоне распространения потокового вещания такие гиганты, как NBC Universal (материнская компания NBC News), Paramount, Netflix, Amazon и Apple, создают невыносимые условия работы. Они закрыли дверь перед лицом сотрудников.



Между тем Альянс продюсеров кино и телевидения заявляет, что выдвинутые им предложения включали щедрое увеличение вознаграждения сценаристам.



ШОН КОЛЛИНЗ-СМИТ, сценарист: Это несерьёзные переговоры. Это просто насмешка! И это одна из причин, по которой мы объявляем забастовку.



Это голливудская сага с высокими ставками, которая всё ещё пишется сегодня...



Мигель, после того как переговоры накануне вечером были прерваны, как обстоят дела сейчас?



МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC News: В общем, Лестер, возврата за стол переговоров до сих пор не произошло, хотя обе стороны заявляют, что хотят прийти к сделке. Сценаристы рассказали мне, что их беспокоит то, что эта забастовка может продлиться ещё месяцы. Однако они говорят, что готовы бастовать в течение нескольких месяцев, даже если это повлияет на осенний сезон.



Дата выхода в эфир 03 мая 2023 года.