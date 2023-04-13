France 24: хорошая возможность исправить закон — французы выходят на новые протесты против пенсионной реформы

По всей Франции в четверг планируются протесты и забастовки. В них будут принимать участие учителя, работники сферы транспорта, сотрудники нефтеперерабатывающих заводов, парижские мусорщики, сообщает France 24. Уже в пятницу Конституционный совет должен вынести свой вердикт в отношении пенсионной реформы, и эксперты ожидают, что он может успокоить ситуацию.

На входе этой парижской школы объявление для родителей о том, что в этот четверг двери останутся закрытыми. Весь преподавательский состав на забастовке по призыву профсоюзов. То же самое с нефтеперерабатывающими заводами. Рабочих всех семи французских НПЗ призвали прекратить работу. Парижские мусорщики тоже присоединятся ко второй фазе их возобновляемой забастовки. Что касается транспорта, ожидается, что его движение будет не так уж сильно нарушено — как на железной дороге, так и в авиации.

По всей Франции организовано несколько крупных протестов, например здесь, в центре Парижа. Профсоюзы собираются на площади Оперы, а затем пойдут к площади Бастилии на востоке. Ожидается, что в протестах примут участие сотни тысяч человек по всей стране. Уже завтра Конституционный совет должен решить, принимать ли закон.

ВИРЖИНИ МАРТЕН, политолог из бизнес-школы Кейдж: Это будет хорошая возможность для Конституционного совета исправить закон. Он мог бы помочь Эммануэлю Макрону и премьер-министру Элизабет Борн в этом сложном вопросе и умиротворить профсоюзы. Он мог бы позволить всем вернуться за стол переговоров, чтобы выработать более приемлемый способ провести эту реформу.

В марте пенсионную реформу провели через парламент без голосования. Краеугольным камнем этого закона остаётся наиболее спорный момент о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2023 года.