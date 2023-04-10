Politico: утечка данных Пентагона пролила свет на участие французских войск в украинском конфликте

В секретных документах Минобороны США, просочившихся в интернет, утверждается, что французские солдаты в составе спецподразделения НАТО находятся на Украине. В Париже отвергли эту информацию и отказались комментировать материалы, «источник которых неизвестен», сообщает Politico.
В просочившихся в интернет секретных документах Минобороны США говорилось, что французские солдаты напрямую принимают участие в украинском конфликте. Но в Париже категорически отвергли эту информацию, сообщает Politico.
«Французские военнослужащие не задействованы в операциях на Украине», — заявили представители министра вооружённых сил страны Себастьяна Лекорню. «Мы не комментируем документы, источник которых неизвестен», — добавили чиновники.
Множество утекших в сеть материалов Пентагона подробно описывали планы весеннего наступления ВСУ и упоминали, что на поле боя присутствуют французские солдаты. Предположительно, они состоят в небольшом подразделении, которое насчитывает менее сотни бойцов спецподразделений из стран НАТО, включая Америку, Британию и Латвии, поясняет издание.
В документах также содержится информация о боеспособности и потерях украинской армии. Неясно, кто первоначально получил и слил документы, а также каким изменениям они могли подвергнуться. Но в Вашингтоне уже заявили, что речь идёт о «российской дезинформационной операции», заключает Politico.
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