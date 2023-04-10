«Должны следовать собственным интересам» — Макрон предостерёг европейцев от равнения на США или Китай

В интервью изданию Les Echos президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости укрепления стратегической автономии ЕС и выработки независимой политики по международным проблемам. По его словам, если не заняться этой проблемой сейчас, Европа станет «вассалом» США или Китая в двуполярном мире, хотя имеет шанс и сама стать одним из полюсов влияния.

В интервью изданию Les Echos по итогам своего визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что смысл совместного визита в Пекин с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был в демонстрации европейского единства. Говоря о проблеме Тайваня, французский лидер предостерёг Европу от следования «ритму» США или Китая в этом вопросе и посоветовал следовать собственным интересам.

«Мы, европейцы, должны проснуться. Наш приоритет не в том, чтобы приспосабливаться к повестке дня других стран во всех регионах мира», — подчеркнул он. По мнению Макрона, Европа окажется в ловушке, если ко времени обретения своей стратегической автономии она будет втянута в кризисы, спровоцированные другими странами, к которым Старый Свет не имеет прямого отношения. Если мир в ускоренном темпе будет двигаться к двуполярности, «у нас не будет ни времени, ни средств для финансирования нашей стратегической автономии, и мы станем вассалами, при этом можем быть третьим полюсом, если у нас будет несколько лет на её создание», предупреждает Макрон.

Хотя для обеспечения стратегической автономии Европы за последние годы было сделано немало, уязвимой сферой остаётся оборона, отмечает президент Франции. Недостаток мощностей производства вооружений в Европе заставляет некоторые страны временно обращаться к американским и даже азиатским поставщикам. «Столкнувшись с этой реальностью, мы должны наращивать свою мощь», — настаивает Макрон.

«Мы не хотим зависеть от других в критических вопросах. В тот день, когда у вас больше не будет выбора в отношении энергетики, способов защиты, социальных сетей, искусственного интеллекта, потому что у нас больше не будет инфраструктуры в этих сферах, мы на какое-то время выпадем из истории», — подчёркивает французский лидер.

При этом Макрон признаёт, что зависимость Европы от Соединённых Штатов, в частности, в сфере энергетики, после начала украинского конфликта существенно выросла, однако, по его словам, это было необходимо для освобождения от связей с Россией в этой области.

Ключ к снижению зависимости от американцев, на взгляд Макрона, лежит в укреплении европейской оборонной промышленности и выработки общих стандартов, а также в развитии атомной энергетики и возобновляемых источников энергии на континенте. Хотя стратегическая автономия предполагает сближение взглядов с Соединёнными Штатами, Европа не желает подчиняться логике противостояния двух блоков, отмечает французский президент.

«Парадокс заключается в том, что в тот момент, когда мы создаём элементы подлинной европейской стратегической автономии, мы начинаем следовать за политикой США, руководствуясь своего рода паническим рефлексом», — констатирует Макрон, добавляя, что Европа не должна зависеть от экстерриториальной власти доллара.