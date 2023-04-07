NYT узнала об утечке секретных документов США о конфликте на Украине

Пентагон начал расследование после утечки в соцсети секретных материалов, в которых раскрываются данные о состоянии украинской армии и планы НАТО по укреплению вооружённых сил страны, передаёт The New York Times. Несмотря на то что документы не содержат информацию о конкретных планах боевых действий, по мнению аналитиков, они могут предоставить весьма ценную информацию российским военным.

Министерство обороны США расследует утечку в социальные сети секретных материалов, в которых подробно описываются состояние украинской армии и планы Соединённых Штатов и НАТО по укреплению вооружённых сил страны, сообщает The New York Times.

По данным издания, документы на этой неделе появились в Twitter и Telegram. При этом военные аналитики полагают, что в некоторые части этих документов, вероятно, были внесены изменения. В частности, были завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших со стороны России, что, как утверждают эксперты, может указывать на причастность Москвы.

Документы не содержат информацию о конкретных планах боевых действий, например как, когда и где Украина планирует начать наступление, которое, по данным американских чиновников, начнётся уже в ближайший месяц. Однако они содержат сведения о том, что может для этого понадобиться Киеву по состоянию на 1 марта.

Как отмечает NYT, данные хоть и пятинедельной давности, но всё же могут дать «подсказки» российским военным. Так, в документах упоминается скорость расходования поставляемых США реактивных систем залпового огня HIMARS, а также содержится информация о некоторых подразделениях украинской армии, их подготовке в странах НАТО и количестве требующейся для них техники.



По словам аналитиков, оценить влияние попавших в интернет данных на ход боевых действий будет сложно, более того, неизвестно, являются ли они подлинными. По оценке военных экспертов, некоторые документы всё же выглядят как подлинные и могут предоставить России весьма ценную информацию.

«Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и наш департамент изучает этот вопрос», — прокомментировала утечку заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Несмотря на то что администрация президента Джо Байдена работает над удалением данных, пока это не удалось сделать, пишет The New York Times.