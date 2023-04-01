Judging Freedom: безответственный милитаризм США на Украине грозит американскому народу разорением

Вмешательство в украинский конфликт дорого обходится Соединённым Штатам, поскольку ослабляет их вооружённые силы. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, прикрываясь противостоянием с Россией, Пентагон предлагает вдвое увеличить и без того раздутый военный бюджет, что создаст дополнительную нагрузку на экономику.

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Если позволите, судья, я быстро обозначу два момента, над которыми американскому народу следует подумать.

Конечно.

СКОТТ РИТТЕР: Первый: мы передали Украине военной техники на 50 миллиардов долларов. Пентагон, возглавляемый Ллойдом Остином, вернулся к американскому конгрессу и заявил: «Чтобы покрыть эти 50 миллиардов, нам нужно 300 миллиардов». Что-то не сходится в этих подсчётах.

Второй момент: на недавних слушаниях в конгрессе Марк Милли засвидетельствовал, что когда Россия победит — мы больше не говорим о том, «если» она победит, а говорим «когда»...

Речь идёт о главе Объединённого комитета начальников штабов США…

СКОТТ РИТТЕР: Глава Объединённого комитета начальников штабов США заявил, что когда Россия победит, нам придётся удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества, которые получит Россия. Он вырастет с 880, почти 900 миллиардов — что уже слишком много, — до 1,8 триллиона долларов, дамы и господа! Вот о чём сейчас говорит Пентагон.

И вы задаётесь вопросом, почему мы вмешались в этот конфликт, ведь мы потерпели поражение на всех фронтах? И сейчас они (американские власти. — ИноТВ) готовятся уничтожить нас экономически, разорить нас, чтобы восстановить вооружённые силы, которые не следовало ослаблять так, как они были ослаблены, потому что мы сорвались и ввязались в этот безответственный акт милитаризма на Украине.

Дата публикации 30 марта 2023 года.