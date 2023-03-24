Judging Freedom: «Россия уже выиграла, чувак» — Скотт Риттер объяснил, почему США пора перестать затягивать украинский конфликт

Администрация Байдена откровенно саботирует мирные переговоры по Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, Вашингтону необходимо принять соглашение о прекращении огня, которое предлагают Москва и Пекин, если он не хочет полного поражения Киева.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Judging Freedom: Итак, председатель Си хочет прекращения огня, президент Путин сказал: «Да, давайте, спросите об этом Зеленского, пойдёт ли он на это». Но есть кое-кто ещё, кто не хочет прекращения огня, — адмирал Кирби.

ДЖОН КИРБИ, член Совета национальной безопасности Белого дома: Нас бы встревожило, если бы на этой встрече прозвучал какой-то призыв к прекращению огня, потому что сейчас, хотя прекращение огня звучит хорошо, оно на самом деле подтверждает достижения России. По сути, призыв прекратить огонь прямо сейчас, без какого-либо признания того, что Россия незаконно находится на украинской территории, служит целям России.

РЕПОРТЁР: Соединённые Штаты будут против прекращения огня по принципиальным соображениям или потому, что его предложил Китай?

ДЖОН КИРБИ: Я думаю, что очень ясно дал понять: речь идёт о принципе прекращения огня, к которому призывают прямо сейчас, что, по сути, просто подтвердит достижения России.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Разумеется, адмирал Кирби является официальным представителем Совета национальной безопасности при президенте. Скотт, вы, вероятно, знаете, но я должен подчеркнуть, что это интервью состоялось до того, как председатель Си посетил Москву и сделал своё заявление. Соединённые Штаты имели безрассудство сказать: «Забудьте об этом, мы отклоняем предложение до того, как оно будет сделано». И, конечно же, США не поступило предложение. Вам слово. (Смеётся.) Такое нарочно не придумаешь!

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Я имею в виду, что это выглядит… при всём уважении к мистеру Кирби. Я даже не собираюсь больше называть его адмиралом. Я знаю, что он в отставке, заслужил это звание и всё такое. Он понижается до мистера Кирби. Хотя это скорее будет повышением. Вернёмся к адмиралу.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: (Смеётся.) Это так-то вы, морпехи, относитесь к флоту?

СКОТТ РИТТЕР: Ну, я просто говорю: звание дают, а уважение ещё нужно заслужить. А я его не уважаю. Что он только что сказал? Послушайте, что он только что сказал! Поглядите на наглость этого человека, который представляет Белый дом и который добивался этого конфликта.

Напоминаю, что именно президент США отклонял все предложения Путина по урегулированию текущего конфликта до того, как он разразился. Именно президент США воротил нос от предложений, выдвинутых Россией в декабре 2021 года, которые предотвратили бы этот конфликт.

Именно президент США не допустил завершение этого конфликта в апреле, и теперь 400 тысяч человек мертвы. А Джон Кирби заявляет: «Мы не хотим прекращения огня». До чего же безумен этот человек! И по какой причине? Потому что Россия «собирается закрепить свои успехи».

Послушай, Джон, позволь мне дать тебе профессиональный совет. Россия выиграла конфликт, чувак. Ты проиграл. Ваша сторона проиграла. И прямо сейчас прекращение этого конфликта — лучшая сделка, которую вы когда-либо получите. Потому что, если они этого не сделают, Россия выиграет всё, а вы всё потеряете.

Но, возможно, адмирал Кирби ещё не совсем осознал эту реальность. Но он осознает, осознает. Если они её не осознают, если мир не наступит, начнётся другая, вторая половина этого конфликта. И поверьте, она будет хуже, чем первая. Украинцы потеряют ещё 300—400 тысяч. И это (вина за эти потери. — ИноТВ) ляжет на адмирала Кирби, Джо Байдена, правительство Соединённых Штатов.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Неужели американские власти действительно верят, что они и их союзники могут выбить российских военных с востока Украины и из Крыма? Подразумевается ли это в том, что сказал Кирби?

СКОТТ РИТТЕР: Нет. Что это на самом деле… необходимо отстраниться и взглянуть на всё, что делает Кирби, и тогда становится понятно, что он клевещет на китайцев. Вся идея здесь состоит в том, чтобы вбить клин между Китаем и Россией. Не может быть, чтобы Соединённые Штаты верили в то, что смогут победить в этом конфликте. Факт в том, что они знают, что не выиграют этот конфликт.

Но чего они не хотят, так это объединения Китая и России. Что же, они потерпели неудачу, потому что Китай и Россия сблизились, как никогда прежде. И речь идёт о совершенно новом мире. И Кирби придётся проснуться и понять, что он должен сменить свои тезисы.

Дата выхода в эфир 23 марта 2023 года.