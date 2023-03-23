Bloomberg: Белый дом опасается, что уставшие от украинского конфликта страны поддержат мирный план Китая

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что мирные предложения Китая по урегулированию украинского конфликта обнажат незаинтересованность Соединённых Штатов в заключении перемирия, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в Белом доме. Несмотря на активные попытки Вашингтона настроить руководство Поднебесной против Кремля, Китай не поддержал антироссийские санкции.
Встречи председателя КНР Си Цзиньпина в Москве с президентом России Владимиром Путиным поставили администрацию президента США Джо Байдена в неудобное положение: два противника Соединённых Штатов обсуждают мирное предложение по Украине, которое Вашингтон посчитал неприемлемым. Официальные лица США публично выразили глубокий скептицизм по поводу китайской идеи, заявив, что её призыв к прекращению огня позволит Кремлю закрепить свои территориальные приобретения. Однако в частном порядке в администрации Байдена встречи двух лидеров и китайское мирное предложение вызывают чувство беспокойства, что, в свою очередь, привело к вопросам о более широком подходе США к двум державам, пишет Bloomberg.
По словам анонимного источника издания, США обеспокоены быть загнанными в угол из-за китайской мирной инициативы. Независимо от оговорок США, прямое игнорирование этого вопроса может позволить Китаю доказать другим странам, уставшим от украинского конфликта и от экономического ущерба, который он наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире. Таким образом Пекин будет пытаться сделать всё, что в его силах, чтобы представить США в «негативном свете», отмечает автор статьи.
Администрация Байдена пыталась держать Китай в стороне с самого начала украинского конфликта, но, похоже, произошло обратное. На фоне сближения Си и Путина, Китай находит восприимчивую аудиторию для своих обширных дипломатических усилий по всему миру. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, мировоззрение Китая и России сильно отличается от американского, и они могут найти общий язык в противодействии мировоззрению Соединённых Штатов, подчёркивает Bloomberg.
Китай проигнорировал санкции США из-за партнёрства своих компаний с Россией, продолжил покупать иранскую нефть вопреки требованиям Запада и помог организовать дипломатическую разрядку между Саудовской Аравией и Ираном. Крупнейшие мировые экономики, такие как Индия и Бразилия, отказываются выбирать между Китаем и Западом, утверждая, что не хотят новой холодной войны. А совсем недавно Гондурас решил отказаться от дипломатических отношений с Тайванем в пользу экономических связей с Китаем, указывает агентство Bloomberg.
Всё это происходит по мере того, как связи США с Китаем продолжают ухудшаться. Ситуация усугубилась после фурора вокруг предполагаемого китайского воздушного шара-шпиона, вызвавшего общенациональный протест в США и гневные взаимные обвинения между Вашингтоном и Пекином. Это происшествие подорвало попытку стабилизировать отношения в конце прошлого года во время личной встречи президента Джо Байдена и Си в Индонезии.
Официальные лица США утверждают, что их резкие слова в адрес Пекина возымели действие. Они заявляют, что публичные предупреждения США о том, что Китай может оказать военную помощь России, заставили правительство Си дважды задуматься над этой идеей. Администрация Байдена пыталась склонить Китай реагировать на украинский кризис на условиях США, однако председатель КНР им не следует, что вызывает некоторый страх в Белом доме. Поскольку Вашингтон постоянно занимает жёсткую «ястребиную» позицию в отношении Китая, некоторые аналитики считают, что Китай в ближайшее время может фактически отказаться от улучшения отношений с США. Чем меньше Китай видит возможности сотрудничать с Соединёнными Штатами, тем больше вероятность того, что это будет означать попытку подорвать отношения США с другими странами, резюмирует Bloomberg.