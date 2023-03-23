Bloomberg: Белый дом опасается, что уставшие от украинского конфликта страны поддержат мирный план Китая

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что мирные предложения Китая по урегулированию украинского конфликта обнажат незаинтересованность Соединённых Штатов в заключении перемирия, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в Белом доме. Несмотря на активные попытки Вашингтона настроить руководство Поднебесной против Кремля, Китай не поддержал антироссийские санкции.

Встречи председателя КНР Си Цзиньпина в Москве с президентом России Владимиром Путиным поставили администрацию президента США Джо Байдена в неудобное положение: два противника Соединённых Штатов обсуждают мирное предложение по Украине, которое Вашингтон посчитал неприемлемым. Официальные лица США публично выразили глубокий скептицизм по поводу китайской идеи, заявив, что её призыв к прекращению огня позволит Кремлю закрепить свои территориальные приобретения. Однако в частном порядке в администрации Байдена встречи двух лидеров и китайское мирное предложение вызывают чувство беспокойства, что, в свою очередь, привело к вопросам о более широком подходе США к двум державам, пишет Bloomberg.

По словам анонимного источника издания, США обеспокоены быть загнанными в угол из-за китайской мирной инициативы. Независимо от оговорок США, прямое игнорирование этого вопроса может позволить Китаю доказать другим странам, уставшим от украинского конфликта и от экономического ущерба, который он наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире. Таким образом Пекин будет пытаться сделать всё, что в его силах, чтобы представить США в «негативном свете», отмечает автор статьи.