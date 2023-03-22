Российско-китайское сотрудничество, а не конфликт на Украине — FAZ о главных темах переговоров Путина и Си Цзиньпина

По итогам переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали два совместных заявления, направленных на дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества, сообщает Frankfurter Allgemeine. В первую очередь стороны были заинтересованы в реализации экономических возможностей, отмечает издание, а конфликт на Украине упоминался лишь вскользь.

Владимир Путин «осыпал китайского гостя похвалами». Во вторник вечером вместе с председателем КНР Си Цзиньпином президент России предстал перед прессой и членами делегаций обеих стран, собравшимися в Кремле, пишет Frankfurter Allgemeine.

Си Цзиньпин и Путин подписали два совместных заявления, направленных на дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества, которое, по словам Путина, уже сейчас является «образцом настоящего всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия». По этому поводу в зале раздались аплодисменты. Переговоры «были успешными» и прошли «в тёплой и товарищеской атмосфере», с энтузиазмом отметил Путин.

В первую очередь Путина интересовали экономические возможности, например развитие транспортно-логистических коридоров. Ещё до начала довольно короткой встречи с участием членов делегаций двух стран Путин заявил, что Россия готова совместно с Китаем развивать Северо-восточный проход вдоль своего побережья Северного Ледовитого океана.

Северо-восточный проход, также известный как Северный морской путь, тянется на тысячи километров и, как говорят, когда-нибудь станет альтернативным путём экспорта товаров из Азии в Европу, однако до этого ещё далеко. В то же время этот район является весьма уязвимым для Москвы в военном отношении, а также с точки зрения освоения арктических полезных ископаемых, утверждает издание.

Путин продвигал российские энергоносители, которые должны удовлетворить растущую потребность Китая в сырье. Говоря о втором газопроводе, который получит название «Сила Сибири — 2» и в будущем станет осуществлять транспортировку российского газа в Китай через Монголию, Путин подчеркнул, что «практически все параметры» соглашения о строительстве уже согласованы с Китаем.

Путин пообещал, что объём торговли между двумя странами достигнет знаковой отметки $200 млрд и превысит её уже в этом году. Несмотря на «санкционное давление» Запада, «рекордный» показатель, $185 млрд, уже достигнут, заявил Путин. Однако, как отмечает издание, именно западные санкции в связи с конфликтом на Украине привели к увеличению экспорта энергоносителей из России в Китай, который закупает российскую сырую нефть с большими скидками.

Путин также заверил, что в России готовы поддержать намерение китайских производителей заместить продукцию покинувших Россию западных предприятий по производству, например, легковых автомобилей. Речь идёт о «технологическом суверенитете», подчеркнул Путин. По его словам, Россия и Китай могут стать мировыми лидерами, например, в области искусственного интеллекта.

Вечером перед прессой Путин лишь вскользь упоминал конфликт на Украине. Комментируя заявление Великобритании о поставке Украине бронебойных снарядов с обеднённым ураном, Путин отметил, что Россия «вынуждена будет реагировать», поскольку «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом».

Во вторник вечером Путин провёл с Си Цзиньпином четыре с половиной часа в Кремле. По словам президента России, в ходе переговоров «в формате тет-а-тет», которые, как утверждается, также включали ужин, они в том числе обсудили выдвинутый Китаем план мирного урегулирования на Украине, который, однако, «не предусматривает вывода российских войск с занятых территорий», утверждает издание.

Во вторник пресс-секретарь Путина подготовил российскую общественность к тому, что переговоров по конфликту на Украине пока не будет. «Вашингтон, европейские столицы — но в первую очередь Вашингтон — преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры, — заявил Дмитрий Песков в эфире государственного телевидения. — Они просто не разрешают Киеву даже думать об этом». На прошлой неделе Песков утверждал, что поставленные Россией цели на Украине «сейчас можно достичь только военным путём». Однако во вторник вечером Путин заявил, что многие положения «мирного плана» Китая «могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве».

В своём заключительном заявлении Си Цзиньпин также высоко оценил обмен мнениями с Путиным. По его словам, связи Китая и России «вышли далеко за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества». «Мы всегда за мир и диалог», — заявил Си, продвигая китайский план урегулирования конфликта на Украине, который предполагает «объективную и беспристрастную позицию» и возобновление переговоров. Во вторник утром, перед началом переговоров в Кремле, государственного гостя приняли в Белом доме — здании правительства России на берегу Москвы-реки.

В ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в понедельник вечером Си Цзиньпин заявил, что пригласил Путина посетить с визитом Китай в удобное для него время. Он напомнил, что в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках инициативы «Один пояс — один путь». По словам китайского лидера, президент России принимал участие в предыдущих двух форумах, передаёт Frankfurter Allgemeine.