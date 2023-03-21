Newsweek: аналитики считают визит Си Цзиньпина в Москву попыткой расширить дипломатическое влияние Китая

По мнению экспертов, визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву и обсуждение предложенного им мирного плана для урегулирования конфликта на Украине свидетельствует о том, что Пекин стремится занять место глобального влиятельного посредника в вопросах международной дипломатии и потеснить Вашингтон. Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби также предупредил, что Китай пытается расширить своё влияние по всему миру, пишет Newsweek.

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в понедельник в Москву, чтобы обсудить предложенный Пекином мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Однако тёплый приём, который ему оказал в Москве российский президент Владимир Путин, не ускользнул от внимания аналитиков, пишет обозреватель Newsweek Дэниел Бушел.



По мнению ряда экспертов, этот визит демонстрирует всему миру, что Китай стремится стать глобальным влиятельным посредником на мировой арене, принимая всё более активное участие в урегулировании различных международных проблем. Таким способом Пекин пытается сместить Америку с позиции её «бесспорного лидера в международной дипломатии», говорится в статье.



«Китай заинтересован в том, чтобы продемонстрировать, что Соединённые Штаты — это не единственная альтернатива», — считает Томас Грэм, бывший старший советник по России в Совете национальной безопасности и основатель проекта по изучению России в Йельском университете. По его мнению, для Москвы этот визит также имеет важное «символическое» значение в нынешних условиях.



И особенно учитывая, что Международный уголовный суд на прошлой неделе выдал ордер на арест президента Путина, которого обвиняют в совершении «военных преступлений», подчёркивается в статье. Однако приезд Си Цзиньпина подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином становятся «всё более тесными», пишет Newsweek.



Китай выдвинул свою мирную инициативу из 12 пунктов в прошлом месяце, напоминает автор. При этом он призвал уважать «суверенитет, независимость и территориальную целостность» обеих стран, однако не озвучил пока никаких конкретных предложений о том, как прийти к мирному соглашению, отмечается в статье.



«Этот мирный план довольно банален. В нём не содержится ничего конкретного, что могло бы стать основой для серьёзных переговоров о прекращении конфликта», — считает Грэм. В свою очередь, Киев заявил, что отказывается вступать переговоры до полного вывода всех российских сил с территории Украины, отмечается в статье.



Между тем официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби выразил в понедельник обеспокоенность тем, что Китай может попытаться воспользоваться визитом на высшем уровне для того, чтобы добиться прекращения огня и начала переговоров на собственных условиях, позволяя России закрепить территориальные претензии, пишет Newsweek.



Ранее представители американской администрации обвинили Китай в том, что он рассматривает возможность отправки оружия в Россию, хотя Пекин опроверг эти заявления, отмечается в статье. Кирби также подчеркнул, что Китай не присоединился к экономическим санкциям против Москвы, которые были введены США и их союзниками.



По словам Кирби, подобные решения сблизили Пекин и Москву, настроив их против Запада. «Эти две страны стали ближе. Они обе с раздражением и в штыки воспринимают лидерство США», — заявил Кирби на брифинге в Белом доме. По его мнению, неформальный российско-китайский альянс развивается, поскольку Китай активно пытается расширить своё влияние и распространить его по всему миру.



Ранее Пекину удалось добиться успеха в своей посреднической миссии для заключения крупного дипломатического соглашения на Ближнем Востоке между Саудовской Аравией и Ираном, напоминает Newsweek. Эти страны вели переговоры на протяжении нескольких лет, после того как между ними были разорваны дипломатические отношения. Однако центральная роль Китая в качестве посредника стала неожиданностью, особенно в этом регионе, где на протяжении десятилетий ведущую роль играл Вашингтон, отмечается в статье.



Тем самым Китай как бы «ступил на традиционную территорию Америки», которая обычно выступала в качестве главного посредника в регионе, заявил Шади Хамид, старший научный сотрудник Центра ближневосточной политики в Брукингсе. «Это сигнализирует о том, что Китай не собирается «вести себя хорошо» и подчиняться воле США», — заключил эксперт в интервью Newsweek.