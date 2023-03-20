Путин жёстко критикует Запад, Си Цзиньпин выбрал более мягкий тон — WSJ о статьях лидеров России и Китая перед встречей в Москве

Перед визитом главы Китая в Москву китайские и российские СМИ опубликовали статьи лидеров двух стран, пишет The Wall Street Journal. Так, в своём обращении Владимир Путин отмечает, что по своему качеству российско-китайские отношения «превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем».

Перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву Владимир Путин написал статью в китайской газете, в которой описал укрепление политических и экономических отношений между двумя странами и раскритиковал Запад за стремление сдержать их развитие. По словам Путина, Россия и Китай стоят на пороге новой эпохи, пишет The Wall Street Journal.

«Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем», — приводит издание цитату из статьи Путина.

Си Цзиньпин, в свою очередь, тоже опубликовал статью от своего имени в «Российской газете». Там он ясно показал стремление к укреплению экономического сотрудничества с Россией, но не стал говорить о каком-то формальном союзе с Россией, чего опасались некоторые политики на Западе. По словам Си, отношения Китая и России основаны на принципах «неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон».

«Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира, — приводит издание выдержки из статьи Си. — Две страны твёрдо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям».

Как отмечают авторы статьи в The Wall Street Journal, визит Си, который продлится с понедельника по среду, должен продемонстрировать поддержку Пекина Москве на фоне противостояния с Западом. Оба лидера разделяют позицию, что США давно пытаются сдержать их глобальные амбиции.

И в своей статье Путин постарался представить ситуацию на Украине как результат действий Запада. «Спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине — самое яркое на сегодня, но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок», — написал он.

А Си, в свою очередь, напомнил о том, что Китай недавно представил план по урегулированию кризиса на Украине. После своего визита в Москву, по данным СМИ, он рассчитывает встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, в Европе и США миротворческие начинания Китая пока встречали со скепсисом.

Но при этом авторы статьи отмечают, что этот визит показывает разницу между дерзкими геополитическими амбициями Пекина и нынешним положением России на мировой арене. Издание напоминает, что Пекин немало помог России в условиях санкций, покупая российские газ и нефть и поставляя России микрочипы и другие передовые технологии.

За последние годы стратегическое и экономическое партнёрство России и Китая сильно укрепилось, отмечают авторы статьи в The Wall Street Journal. И во многом это основано на тесных личных отношениях между лидерами. С 2013 года они встречались 39 раз. И, например, когда они общались во время Олимпиады в Пекине год назад, они говорили о том, что их партнёрство не знает границ.

Авторы статьи напоминают, что на этот раз визит Си проходит на фоне натянутых отношений между Китаем и США. Так, например, Китай критикует Вашингтон за то, что он разжигает конфликт на Украине, поставляя Киеву оружие. При этом Китай воздерживается от критики России, чем тоже вызывает недовольство Запада. Путин же, наоборот, высоко ценит «взвешенную линию Китая».

По словам Путина, Запад «настойчиво стремится раздробить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран». Но он уверяет, что это не сработает.

Си и Путин намерены во время этого визита обсудить не только Украину, но и военно-техническое сотрудничество, и торговлю энергоресурсами. За последний год торговля между двумя странами достигла рекордного показателя — $185 млрд, и в этом году они рассчитывают выйти на $200 млрд. Кроме того, в своей статье Путин обозначил и другие весомые статьи взаимных экономических отношений: строительство Россией ядерных объектов в Китае, проекты в промышленности и в сельском хозяйстве, увеличение использования национальных валют во взаиморасчётах.



Однако авторы статьи в The Wall Street Journal предупреждают, что для России есть опасность оказаться втянутой в экономическую орбиту Китая. За счёт размера своей экономики Китай на фоне санкций стал важнейшим партнёром для России. Но торговый оборот с Россией составляет лишь четверть от торгового оборота Китая и США.