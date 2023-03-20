Der Standard: Си едет в Москву с «миссией мира», но движут им долгосрочные цели

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин собирается приехать в Москву для переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, сообщает Der Standard. В украинском конфликте Пекин занимает нейтральную сторону и стремится к его мирному урегулированию. Но при этом Поднебесная руководствуется не альтруистическими соображениями, а собственными долгосрочными целями, считает австрийское издание.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин едет в Москву с «миссией мира», чтобы встретиться там с главой Кремля Владимиром Путиным, сообщает Der Standard. После этого у китайского лидера запланированы переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В конфликте между двумя странами Поднебесная старается занимать нейтральную сторону и стремится к мирному урегулированию, но в действительности преследует и свои собственные долгосрочные цели.

На прошлой неделе во время своего выступления на сессии Всекитайского собрания народных представителей Си расставил новые акценты во внешней политике Китая. Он призвал своё правительство действовать «проактивно и добиваться целей», «а также не бояться борьбы». Новые принципы приходят на смену старых догм бывшего лидера страны Дэн Сяопина, согласно которым Поднебесная должна скрывать свою силу, чтобы выиграть время. В связи с недавними переменами, на Западе не ждут ничего хорошего от той роли, которую Пекин может сыграть в украинском конфликте, и возможной китайско-американской войны.

При этом позиция Китая была непонятна с самого начала, продолжает австрийское издание. На Западе до сих пор гадают, знал ли Си о планах Путина до того, как в феврале 2022 года они провозгласили «вечную дружбу» между своими странами. Сейчас американские спецслужбы утверждают, что Пекин поставляет Москве оружие.

Но не исключено и то, что российская операция могла застать китайцев врасплох, особенно её длительность и ожесточённость. Быстрая победа Путина могла бы подтолкнуть Си на военное решение тайваньского конфликта. А вот убедительная победа Запада определённо не в его интересах. Пускай у него с главой Кремля и не «сердечный альянс», но всё же некоторые из их геополитических целей совпадают: в частности, стремление лишить американский доллар статуса мировой валюты, а также упразднить американскую гегемонию с целью установить вместо неё многополярный порядок.

К тому же длительные боевые действия на Украине негативно влияют на мировую экономическую ситуацию, а вместе с ней и на Китай. Проблемы с цепочками поставок, инфляция и дорогое сырьё — всё это вторичные последствия конфликта, которые невыгодны Пекину. Китайская экономика всё ещё страдает от последствий политики нулевой терпимости к коронавирусу и усугубляющегося кризиса недвижимости. Поднебесная с экономической точки зрения заинтересована в прекращении конфликта или как минимум перемирии.

К тому же, добившись мира, китайские власти смогут повысить популярность среди своего собственного населения, отмечает Der Standard. Местные СМИ постоянно хвалят власти за попытки добиться мирного урегулирования конфликта и критикуют США за то, что они их подрывают. Так что посреднические усилия Пекина на Украине выглядят вполне естественно, правда, прилагаются они отнюдь не из альтруистических соображений, заключает издание.