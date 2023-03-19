Быстро не получится — экс-глава Еврокомиссии предостерёг Украину от нереалистичных ожиданий по поводу вступления в ЕС

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз быстрым не будет, сообщает Die Zeit. Он призвал западных политиков к осторожности в том, что они обещают Киеву. По его словам, нельзя делать ставку исключительно на политические соображения и брать в союз страну, которая ведёт боевые действия, из-за чего не может полностью раскрыть свой потенциал к реформам.

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерёг Украину от нереалистичных ожиданий по поводу вступления в Европейский союз, сообщает Die Zeit. «Я считаю, что, по имеющимся причинам, Украине нужна перспектива вступления, но меня очень расстраивает неосторожность многих политиков — в том числе западных, — которые обещают Украине быстрое вступление», — заявил он.

По его словам, нельзя делать ставку исключительно на политические соображения и брать в союз страну, которая ведёт боевые действия, из-за чего не может полностью раскрыть свой потенциал к реформам: «Но на фоне последних событий я считаю крайне вероятным, что в долговременной перспективе Украина станет частью Европейского союза».

Также Юнкер настоял на необходимости сохранять контакты с Россией и сигнализировать ей о готовности Запада к диалогу. Проблема в том, что глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует никакого желания вести «мирные переговоры».

Нельзя допустить ситуации, чтобы в конечном счёте Россия навязала Украине свои условия мира, призвал экс-глава Еврокомиссии: «Несправедливость — это несправедливость». К тому же мир — это не самая главная ценность, которую необходимо защищать, подчеркнул он: «Свобода — это ещё более высокая ценность».