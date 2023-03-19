Быстро не получится — экс-глава Еврокомиссии предостерёг Украину от нереалистичных ожиданий по поводу вступления в ЕС
Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерёг Украину от нереалистичных ожиданий по поводу вступления в Европейский союз, сообщает Die Zeit. «Я считаю, что, по имеющимся причинам, Украине нужна перспектива вступления, но меня очень расстраивает неосторожность многих политиков — в том числе западных, — которые обещают Украине быстрое вступление», — заявил он.
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